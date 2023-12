Roku 2023 dominovali lacné ukrajinské agropotravinárske komodity

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2023 bol pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov opäť úplne iný ako predchádzajúce a dominovala mu téma dovozov lacných ukrajinských agropotravinárskych komodít. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri hodnotení tohto roku.



Zdôraznil, že počas celého roka sa mimoriadne deformoval trh s komoditami, slovenskí prvovýrobcovia navyše nedokázali konkurovať ukrajinskej lacnej výrobe. SPPK už od začiatku rapídnych dovozov agrokomodít z Ukrajiny podľa neho poukazovala na obrovské problémy, ktoré nevyžiadané importy pre producentov v SR spôsobujú.



Navyše z pohľadu SPPK boli podľa neho prvovýrobcovia oklamaní, pretože pôvodne malo ísť len o prevoz ukrajinskej úrody do cieľových destinácií mimo EÚ, nie o dovozy. Slovenskí pestovatelia sa stali pre lacné dovozy ukrajinských komodít nekonkurencieschopní, ich obilie, ale napríklad aj kukurica sa veľmi ťažko predávali, a keď, tak výrazne pod cenu.



Zároveň slovenskí pestovatelia podľa Korpáša stratili tradičné odbytištia na európskych trhoch, keďže pri veľkej produkcii zrnín v SR sú nútení časť úrod, najmä obilia, aj vyvážať. "Sme svedkami veľkého paradoxu, keď európske trhy zaplavilo ukrajinské obilie a do mimoeurópskych krajín, kam bežne putovalo ukrajinské obilie, sa teraz veselo vozí produkcia z Ruska," podčiarkol.



SPPK podľa neho vzhľadom na vyššie uvedené navrhuje zoznam zakázaných komodít rozšíriť. "Podľa nás je dôležité doplniť do zoznamu zakázaných komodít z Ukrajiny aj hydinové mäso a vajíčka. V obilninách pestovaných na Ukrajine sa totiž počas roku 2023 našli nevyhovujúce látky - pesticídy, ktoré sú v rámci EÚ zakázané," podčiarkol.



Poznamenal, že obilniny tvoria základ kŕmnych zmesí pre výkrmovú hydinu a nosnice. Prostredníctvom krmiva sa tieto látky môžu dostať do hydinového mäsa a vajec, čo môže viesť k ohrozeniu potravinovej bezpečnosti EÚ, ako aj ohrozeniu spotrebiteľov v EÚ.



Doplnil, že poľnohospodárov potrápilo aj počasie v druhej polovici roka a počas jari, keď museli kvitnúce ovocné stromy ochraňovať pred jarnými mrazmi. Daždivá jeseň oddialila zber jesenných plodín ako cukrová repa, kukurica, slnečnica.



Dodal, že tento rok potravinári opäť zápasili s vysokými nákladmi vo výrobe. Ich hlas však na konci leta vypočuli poslanci parlamentu a schválili odpustenie časti odvodov, čím im umožnili trochu sa "nadýchnuť". Aktuálne však zápasia s predčasnými dôchodkami a odchodom starších zamestnancov do predčasného dôchodku. "Len hydinári odhadujú, že pre predčasný odchod do dôchodku im odíde približne 10 % zamestnancov. Bol to teda turbulentný rok," uzavrel Korpáš.