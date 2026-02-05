< sekcia Ekonomika
SPPK: Rozhodnutie o strednej škole ovplyvní pracovný život mladých
Agropotravinárske, lesnícke a veterinárne SOŠ ponúkajú žiakom viac než len vzdelanie - ponúkajú perspektívu, istotu príjmu a uplatnenia sa na trhu práce, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 5. februára (TASR) - Zamestnávatelia v poľnohospodárstve a potravinárstve spolu so strednými odbornými školami (SOŠ) vyzývajú žiakov základných škôl, aby si pri výbere školy zvolili istotu kvalitného vzdelania a reálneho uplatnenia. Uviedli to na tlačovej konferencii Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) predstavitelia zamestnávateľov a SOŠ. Odborné vzdelávanie podľa nich dnes ponúka priamu cestu k stabilnej práci v odvetviach, ktoré sú pre Slovensko nevyhnutné a dlhodobo trpia nedostatkom kvalifikovaných mladých ľudí.
Agropotravinárske, lesnícke a veterinárne SOŠ ponúkajú žiakom viac než len vzdelanie - ponúkajú perspektívu, istotu príjmu a uplatnenia sa na trhu práce. „Budúcnosť slovenského pôdohospodárstva a potravinárstva už dávno nie je o tradičných metódach, ale o inováciách, špičkových technológiách a strategickej bezpečnosti štátu. Kľúčom k úspechu je úzke prepojenie stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, ktoré mladým ľuďom prináša istotu prestížneho zamestnania a krajine novú generáciu odborníkov,“ povedala Henrieta Vrábľová, riaditeľka odboru odborného vzdelávania a prípravy SPPK.
Podľa nej štúdium agropotravinárskych, lesníckych a veterinárnych odborov čaká zásadná transformácia. Modernizácia týchto odvetví si vyžaduje expertov, ktorí rozumejú digitalizácii, automatizovaným linkám v potravinárstve, precíznemu poľnohospodárstvu či moderným diagnostickým metódam vo veterinárnej medicíne. Je nevyhnutné, aby vzdelávanie vychádzalo z potrieb trhu práce.
Zamestnávatelia vidia nedostatok mladých odborne vzdelaných ľudí ako jeden z najvážnejších problémov spoločnosti, keďže všetky sektory zápasia s demografickou krízou. „Dnes na jedného dôchodcu pripadajú traja aktívne pracujúci, no v roku 2050 to už bude len 1,6 aktívne pracujúceho človeka. Agropotravinársky sektor je pritom z hľadiska počtu zamestnancov nad 60 rokov na tom najhoršie,“ zdôraznil prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Rastislav Machunka.
Práve preto zamestnávatelia a školy intenzívne hľadajú budúcich prvákov, dnešných ôsmakov a deviatakov základných škôl. Školy propagujú rôznymi projektmi (napríklad projekt SPPK Podpor svoj odbor), dňami otvorených dverí, motivačnými videami, kde mladým ľuďom vysvetľujú benefity štúdia a istotu zamestnania a stabilného príjmu.
„Odborné zručnosti získavajú žiaci našej školy v dielňach vybavených najmodernejším technologickým vybavením a pod vedením vysoko kvalifikovaných odborníkov - majstrov odbornej výchovy. Jednou z inovácií, ktorou sa snažíme vyhovieť zamestnávateľom, ako aj aktuálnym potrebám trhu práce, je zavedenie štvorročných učebných odborov, a to cukrár - pekár, cukrár - kuchár a mäsiar - kuchár do vzdelávania na našej škole,“ priblížila riaditeľka SOŠ gastronómie a hotelových služieb v Bratislave Janka Krošláková.
Škola je zapojená aj do systém duálneho vzdelávania. Práve od tzv. dualistov - študentov študujúcich teóriu na SOŠ a zároveň praxujúcich vo firmách s možnou finančnou odmenou si trh práce sľubuje veľa.
Práve preto SPPK a firmy fungujúce v systéme duálneho vzdelávania apelujú aj na ďalších zamestnávateľov, aby vstupovali do duálneho systému, čím by vytvárali ešte lepšie možnosti mladým ľuďom na štúdium a zároveň aj ich uplatnenie po skončení školy.
