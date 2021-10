Poľnohospodári: Rozhodujúca časť roka je v plnom prúde

Bratislava 18. októbra (TASR) - Rozhodujúca časť roka pre poľnohospodárov je v plnom prúde. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Včas pozbierať úrodu, včas zasiať novú a čo najviac zachytiť zimnú vlahu pre budúcu úrodu – aj o tom sú podľa nej momentálne práce na poliach. Poľnohospodári zbierajú jesenné plodiny, ošetrujú pôdu a popritom ešte zakladajú aj budúcoročnú úrodu.



Spresnila, že dážď v predchádzajúcich dňoch na niektorých miestach Slovenska prerušil zber jesenných plodín. Na konci minulého týždňa sa však do polí už mohli naplno vrátiť poľnohospodári napríklad z oblasti Bratislavy, Trnavy, Galanty či Komárna. V trenčianskom regióne pokročil oproti predchádzajúcemu týždňu najmä zber cukrovej repy a sóje.



Sója spolu so slnečnicou patrí podľa Holéciovej medzi tie plodiny, ktoré poľnohospodári v tomto roku pestujú na podstatne väčšej výmere ako v roku 2020. Dôvodom je podľa nej fakt, že vlani o tomto čase bola veľmi daždivá jeseň, počas ktorej pestovatelia nestihli zasiať celú výmeru obilnín. Plochy, na ktorých sa pre dážď vlani nedalo siať, preto v tomto roku nahradili inými plodinami, najmä kukuricou, sójou a slnečnicou.



Práve pri slnečnici ide podľa nej pritom o najvýznamnejší nárast pestovateľských plôch, a to až o 36,5 % oproti roku 2020. Najväčší nárast pestovateľských plôch slnečnice je na západe Slovenska. "Druhou plodinou, pri ktorej evidujeme výrazné nárasty pestovateľských plôch oproti vlaňajšku, je sója. Pestujeme ju na ploche o 25,3 % väčšej ako vlani. V týchto dňoch s jej zberom postupne končia napríklad aj košickí poľnohospodári. Úrodu sóje hodnotia zatiaľ sľubne," informovala.



Doplnila, že na severe Slovenska dominuje najmä zber zemiakov. Napríklad v regióne Poprad sú pozbierané z vyše 85 %. V oblasti Prešova stihli tamojší poľnohospodári pozbierať asi 60 % zemiakov. Celú úrodu zemiakov už majú v skladoch poľnohospodári z Bardejova a Svidníka.



Holéciová dodala, že popri zbere jesenných plodín poľnohospodári zakladajú aj budúcoročnú úrodu. Znamená to, že sejú oziminy – pšenicu, jačmeň, raž a repku. Keďže súbežne zbierajú jesenné plodiny, k tomu ošetrujú pôdu a sejú obilie, ide pre nich o náročnú, a to aj logisticky, časť roka.