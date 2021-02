SPPK: S oznámením termínu a formy protestu v teréne ešte počkáme

Bratislava 16. februára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa rozhodla s oznámením termínu a formy protestu v teréne pre podobu redistributívnej platby, ktorú presadzuje šéf agrorezortu Ján Mičovský (OĽANO), ešte počkať. Uviedla to hovorkyňa komory Jana Holéciová po utorkovom mimoriadnom rokovaní predstavenstva SPPK.



Komora sa rozhodla počkať pre rýchly vývoj situácie a zapojenie sa celej koalície do diskusie o stave v rezorte. SPPK totiž potrebuje najskôr poznať oficiálne nariadenie vlády k výslednej podobe redistributívnej platby, ktoré by mal v najbližších dňoch schvaľovať kabinet a ktoré naznačí aj ďalší vývoj situácie v agrorezorte.



Holéciová však podotkla, že SPPK naďalej pokračuje v prípravách svojich plánovaných aktivít, ktorými chce poukázať na kritický stav agropotravinárskeho sektora na Slovensku.



"Znova musíme zdôrazniť, že redistributívna platba nie je najväčším problémom odvetvia," poznamenala hovorkyňa komory s tým, že výhrady majú poľnohospodári aj napríklad voči spôsobu schvaľovania strategického plánu, plánu obnovy alebo voči chýbajúcej podpore pre podniky postihnuté koronakrízou. "Ešte raz zdôrazňujeme, že nie sme proti zavedeniu redistributívnej platby. Prekáža nám však spôsob, časový stres a forma jej prijímania," uzavrela Holéciová.



Hovorkyňa podotkla, že na tému redistributívnej platby sa predseda SPPK Emil Macho rozprával aj s premiérom Igorom Matovičom (OĽANO).