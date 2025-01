SPPK sa pripája k iniciatíve odtajniť skutočný pôvod potravín

Bratislava 31. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) sa pripája k európskej iniciatíve Koniec falošných potravín. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. Cieľom iniciatívy je podľa nej vyzbierať jeden miliónov podpisov od občanov EÚ, ktorí podporia názor, že je potrebné odtajniť skutočný pôvod potravín na ich etikete. Ak sa to podarí, Európska komisia sa bude musieť petíciou zaoberať. Zber podpisov potrvá do 21. septembra tohto roka.



Priblížila, že slovenský trh je dnes doslova zaplavený zahraničnými potravinami, z ktorých nie všetky pochádzajú z EÚ. Každý jeden spotrebiteľ je čoraz častejšie vystavený zvýšenému riziku, že nakupuje tovar vyrobený pri nižších výrobných a hygienických štandardoch, než platia v Únii. "Práve z tohto dôvodu sa pripájame k európskej iniciatíve Koniec falošných potravín: pôvod na etikete (Stop Fake Food: Origin on Label), ktorá vznikla na popud talianskych poľnohospodárov z Confederazione Nazionale Coldiretti," spresnila Holéciová.



"Iniciatívou chceme v prvom rade ochrániť zdravie Európanov. Nie je nám totiž ľahostajné, že sa do EÚ dovážajú aj nekvalitné potraviny. Často možno až prehnane riešime, čo máme oblečené, aké nové výdobytky si zaobstaráme. Zaujímame sa však dostatočne o to, čo denne konzumujeme? Málokto čo i len tuší, odkiaľ pochádzalo mäso, ktoré sme si dali na obed," vysvetlil zámer iniciatívy predseda SPPK Andrej Gajdoš.



Holéciová podčiarkla, že výrobky z tretích krajín sú násobne lacnejšie práve z dôvodu, že nepodliehajú prísnym pravidlám a nariadeniam, ktoré fungujú v EÚ. Sú preto aj mimoriadne lákavé. Konkurenčne tak znevýhodňujú slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Zároveň významne zaťažujú planétu tvorbou uhlíkovej stopy počas prevozu na vzdialené európske trhy.



Dovozy potravín na územie Slovenska podľa hovorkyne mnohonásobne prevyšujú vývozy. Najaktuálnejšie štatistiky hovoria, že saldo zahraničného obchodu SR s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo od januára do októbra 2024 pasívne v objeme 2,23 miliardy eur, medziročne sa zvýšilo až o 20,7 %.



Holéciová dodala, že všetky informácie o iniciatíve sú dostupné na www.milionpodpisov.sk. Zapojiť sa do iniciatívy môže každý občan EÚ, ktorý dovŕšil minimálne 18 rokov života.