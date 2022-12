SPPK: Schémy štátnej pomoci z roku 2022 komora jednoznačne víta

Bratislava 28. novembra (TASR) - Schémy štátnej pomoci, ako napríklad zelená nafta, kompenzácia poplatkov za prepravu a likvidáciu kadáverov (tiel uhynutých zvierat), podpora ročného poistenia alebo kompenzácia dosahov sucha na živočíšnu výrobu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) jednoznačne víta. Aj vďaka úsiliu komory výška týchto podpôr dosiahla v roku 2022 historicky najvyššiu úroveň. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová pri hodnotení opatrení prijatých pre agrosektor v roku 2022.



Priblížila, že SPPK sa bude v budúcnosti zasadzovať za to, aby sa schémy štátnej pomoci ešte rozšírili aj na iné oblasti agropotravinárstva. Napríklad v potravinárstve bude dôležité v roku 2023 zaradiť medzi schémy štátnej pomoci aj zmiernenie energetickej krízy – zelenú energiu pre potravinárov. "Naďalej podporujeme aj zelenú naftu pre potravinárov," poznamenala.



Za účinné kompenzačné opatrenia podľa nej SPPK považuje aj predĺženie schémy štátnej pomoci Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na podporu potravinárskeho sektora v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine na nasledujúci rok 2023 a kompenzáciu zvýšených nákladov pre potravinársky priemysel za jednotlivé mesiace roka 2023 podľa zvýšených limitov Európskej komisie (takzvaný Dočasný krízový rámec pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine v platnom znení).



Dodala, že SPPK bude rovnako presadzovať, aby sa schémy štátnej pomoci stali každoročne automatickou súčasťou štátneho rozpočtu bez ohľadu na zloženie vlády a obdobie, v akom sa budú vyplácať. Mať istotu príjmov, po vzore iných európskych krajín, je podľa nej základom aj pre masívnejšie investovanie poľnohospodárov a potravinárov do nových technológií, strojov, do opravy budov, čo je nevyhnutný predpoklad na zvyšovanie konkurencieschopnosti agrosektora.