Poľnohospodári: Situácia s chovom dojníc bola tento rok stabilnejšia

Bratislava 27. decembra (TASR) - Situácia v sektore chovu dojníc bola v roku 2024 pre vyššie nákupné ceny mlieka stabilnejšia, chovy tzv. mäsového dobytka sú však bez významných zmien. Stavy ošípaných pokračovali v poklese. Mierny pokles stavov zaznamenali aj ovčiari. Hydinárske odvetvie zaznamenalo prípad vtáčej chrípky u najväčšieho producenta. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) pri hodnotení tohto roka v živočíšnej výrobe.



"Vďaka vyššej cene za surové kravské mlieko cítime stabilnejšiu situáciu v sektore chovu dojníc. Cena mlieka postupne v priebehu roka stúpala, čo zabezpečilo rentabilnú výrobu. Inak je to v prípade mäsového dobytka, tam sme sa veľmi nepohli z miesta. Aj preto budeme napríklad chcieť, aby sme presadili podporu na odchov teliat v rámci druhej modifikácie Strategického plánu," spresnil.



"V posledných rokoch sme svedkami poklesu počtu chovaných ošípaných, čo je spôsobené rôznymi faktormi, ako sú ekonomické tlaky, legislatívne zmeny a najmä silná konkurencia zo zahraničia. Dopyt po bravčovom je však v rámci Európy stále silný, takže priestor na produkciu tu stále je. V rámci sebestačnosti sme na úrovni približne 30 %," zdôraznil.



Upozornil, že slovenský hydinársky sektor v tomto roku potrápila vtáčia chrípka. "Náš najväčší producent slepačích vajec musel zlikvidovať približne 400.000 kusov nosníc, čo malo vplyv aj na produkciu. Chovateľ by však mal stavy zvierat postupne doplniť. Sebestačnosť v produkcii slepačích vajec, ale aj hydinového mäsa mierne klesla," dodal Korpáš.