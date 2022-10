SPPK: Škody spôsobené poľovnou zverou treba riešiť, nie ich prehliadať

Bratislava 4. októbra (TASR) - Škody spôsobené poľovnou zverou treba riešiť, nie ich prehliadať. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



SPPK podľa nej naďalej apeluje na zníženie počtu premnoženej poľovnej zveri, ktorá každoročne na poľnohospodárskych plodinách spôsobuje miliónové škody. Najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku preto vyzýva vládu SR a poslancov Národnej rady SR, aby prijali také legislatívne zmeny, vďaka ktorým sa stavy poľovnej zveri skutočne znížia na únosný počet.



Upozornila, že požiadavka SPPK priamo súvisí so zachovaním produkcie na poliach. Dopestovanú úrodu totiž neznižuje len sucho a ďalšie výkyvy počasia počas roka, ale aj na pôde a vo vinohradoch pasúca sa poľovná zver.



Poznamenala, že SPPK už roky monitoruje škody spôsobené poľovnou zverou na poľnohospodárskych plodinách. "V roku 2017 sme evidovali škody vo výške 16,8 milióna eur, v roku 2018 vo výške 19,8 milióna eur. Vlani straty presiahli 26 miliónov eur," spresnila. Medzi najviac poškodené plodiny patrí najmä kukurica a repka ozimná.



"Nie je naším cieľom neustále len poukazovať na problémy v poľnohospodárstve. Každý jeden slovenský poľnohospodár si želá v pokoji pestovať plodiny a starať sa o zvieratá. Potrebujeme produkciu udržať aspoň na súčasnej úrovni a postupne ju zvyšovať, nie sa nečinne pozerať, ako nám úroda, navyše, vypestovaná pri zvýšených nákladoch, mizne z polí. Mali by sme na to myslieť najmä teraz, v čase globálneho napätia súvisiaceho s potravinovou bezpečnosťou. Bez účinných legislatívnych nástrojov však nemáme šancu sami tento roky sa prehlbujúci problém riešiť," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



SPPK podľa Holéciovej žiada, aby užívateľ poľovného revíru zodpovedal za škodu spôsobenú nesprávnym užívaním poľovného revíru. Považuje to za oprávnenú požiadavku, pretože aj v bežnom živote je každý zodpovedný za škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinností. Aby užívateľ poľovného pozemku dokázal vykryť škody spôsobené poľovnou zverou, mal by mať povinnosť vytvoriť finančné krytie formou zriadenia osobitného účtu v banke a viesť na ňom finančné zdroje. Užívateľ poľovného pozemku by mal byť podľa komory povinný urobiť aj primerané opatrenia na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou.



Poľnohospodári si podľa hovorkyne uvedomujú, že ani užívateľ poľovného revíru nemôže rozkazovať divej zveri. Žiadajú preto, aby užívateľ poľovného pozemku uhrádzal škody presahujúce 3 % očakávanej úrody z dôvodu nedostatku prirodzenej potravy a vody v prirodzenom prostredí, pretože je obmedzovaná a vytláčaná zverou, pri ktorej nie sú dodržiavané normované kmeňové stavy. Tým SPPK apeluje aj na dodržiavanie normovaných kmeňových stavov u všetkých druhoch poľovnej zveri.