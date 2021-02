Skončila sa cukrovarnícka kampaň, bola jednou z najnáročnejších

Bratislava 22. februára (TASR) - Pestovatelia cukrovej repy a producenti cukru ukončili jednu z najnáročnejších cukrovarníckych kampaní. Výrazné výkyvy počasia ovplyvnili pestovanie repy a aj jej spracovanie v cukrovaroch. Aj napriek mimoriadne náročným podmienkam počas minulého roka si Slovensko naďalej zachová sebestačnosť v produkcii cukru. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Fakt, že Slovensko ostáva naďalej sebestačné v produkcii cukru, je podľa nej mimoriadne pozitívna správa pre viac ako 200 slovenských pestovateľov repy, pre jej spracovateľov – dva cukrovary, a aj pre všetkých spotrebiteľov. Minuloročné výkyvy počasia totiž skomplikovali celú sezónu a zmarili v úvode sľubné vyhliadky na výbornú úrodu repy z hľadiska množstva a kvality.



"Na jar sme mali extrémne sucho, ktoré znásoboval aj vietor vysušujúci pôdu. Práve táto kombinácia spôsobila, že cukrová repa veľmi zle vzchádzala. V priemere na jeden hektár sa narátalo len okolo 80.000 jedincov, čo je najmenej za posledných 10 rokov," uviedol Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.



Zlú jar podľa neho vystriedalo na počasie priaznivé leto. Prechodne sa ukazovalo, že porasty cukrovej repy sa spamätali. Priaznivú úrodu po lete naznačovali najmä plochy, ktoré poľnohospodári zavlažovali. Karta sa však na jeseň obrátila. Výrazné zrážky a premočený terén znemožnili cukrovú repu plynule vyorať. Repa v pôde premokala, množstvo cukru sa v nej znižovalo. Keďže pestovatelia nemohli vojsť niekoľkotonovými strojmi do mokrého terénu, zber repy sa výrazne skomplikoval a spomalil.



"Dodávky cukrovej repy meškali, pritom oba cukrovary potrebovali pracovať na plný výkon. Museli sme každý deň taktizovať, ako pri nižších dodávkach repy neprerušiť činnosť cukrovarov. Vďaka príkladnej spolupráci cukrovarov a pestovateľov sa nám podarilo nastaviť výrobu cukru tak, aby sme nemuseli dočasne prerušiť prevádzku ani v jednom cukrovare. To je jedným z úspechov tejto kampane," zdôraznil predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku a zároveň predseda predstavenstva cukrovaru v Trenčianskej Teplej – Považský cukor, a. s., Michal Abelovič.



Hlavný úspech cukrovarníckej kampane 2020/2021 však podľa SPPK spočíva v zachovaní sebestačnosti vo výrobe slovenského cukru aj za mimoriadne náročných podmienok. Toto tzv. biele zlato tak naďalej patrí medzi posledné komodity, ktoré dokážeme vyrobiť v množstve potrebnom na zásobovanie spotrebiteľov. Slováci vyprodukovali 161.000 ton cukru. Je to síce menej, ako je priemer 180.000 až 200.000 ton cukru v štandardnom roku, ale na sebestačnosť to stále stačí.



"Pri nestabilnom počasí musíme mať základ nielen v príkladných vzťahoch medzi pestovateľmi repy a producentmi cukru. Kľúčovou je najmä systémová podpora cukrovej repy zo strany štátu. Aj vďaka stabilnej podpore sa produkcia cukru vracia štátu v benefitoch v podobe viac ako 3000 zamestnaneckých miest prevažne na vidieku, odvodov, daní a čistoty životného prostredia, keďže nie sme závislí od dovozov cukru. Ide približne o 42 miliónov eur aj vrátane DPH či cestnej dane, ktoré prichádzajú každý rok štátu. Zároveň sa vďaka produkcii cukru vylepšuje bilancia zahraničného obchodu s agropotravinárskymi komoditami," priblížil Adrián Šedivý, konateľ Slovenských cukrovarov v Seredi.



Holéciová dodala, že pestovatelia v cukrovarníckej kampani 2020/2021 zasiali cukrovú repu na výmere 21.653 hektárov (ha). Priemerná cukornatosť repy dosiahla úroveň 14,45 %, priemerná úroda buliev bola 62 ton/ha. Celková produkcia cukru v SR dosiahla úroveň 161.000 ton. Cukrovarnícka kampaň 2020/2021 trvala spolu 118 dní.