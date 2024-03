Slovenskí ovocinári začali v sadoch bojovať s jarnými mrazmi

Bratislava 19. marca (TASR) - Slovenskí ovocinári začali bojovať s jarnými mrazmi. Vo väčšine ovocných sadov sa už uplynulú noc rozhoreli ohne, ktorými pestovatelia zohrievali studený vzduch okolo rozkvitnutých stromov, aby zachránili tohtoročnú úrodu. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že v sadoch majú ovocinári už niekoľko dní pripravenú v pohotovosti protimrazovú ochranu - protimrazovú závlahu, parafínové sviece, no najviac piecky a peletky, ktoré majú lepšiu výhrevnosť a horia aj dlhší čas. Množstvo 15 kg peletiek dokáže horieť v piecke približne šesť až sedem hodín. Na jeden hektár sadu potrebujú pestovatelia asi 200 takýchto piecok na pelety, ktoré obsluhuje niekoľko ľudí.



Poznamenala, že ovocinári počas uplynulej noci ešte nezohrievali vzduch na plný výkon. Pod stromami horela v priemere každá druhá svieca. Záležalo od teploty vzduchu a terénu, pre aký typ protimrazovej ochrany a mieru výhrevnosti sa rozhodli.



Holéciová doplnila, že ovocinári sú zatiaľ spokojní. Podarilo sa im zohriať vzduch tak, aby neklesol pod mínus dva stupne Celzia. Teplota mínus jeden je pre marhule ešte znesiteľná. Nižšia teplota by už však poškodila alebo až zničila kvitnúce púčiky stromov.



"Sme ešte len na začiatku tohto každoročného zápasu s prírodou počas jarných nocí. Úvod sme však zvládli. Príroda je však nevyspytateľná, preto počítame aj s ďalšími mrazivými nocami. Sme pripravení zasahovať v sadoch aj v najbližších dňoch až týždňoch, aby sme čo najviac minimalizovali riziko strát na úrode. Je to pre nás mimoriadne náročné obdobie," povedal predseda Ovocinárskej únie SR Marián Varga.



Uplynulé chladné noci práve vďaka protimrazovej ochrane podľa neho zatiaľ ovocné stromy teda výraznejšie neohrozili. Ovocinári však aj naďalej budú sledovať predpoveď počasia a v prípade potreby nanovo zasiahnu.



Kvety podľa Vargu sa totiž môžu poškodiť aj tak, že kvetenstvo prechladne, a to už pri mraze mínus jeden stupeň Celzia. Mrazom zasiahnuté plody sa nevyvíjajú súmerne a často sa stane, že na začiatku leta ešte pred dozretím opadnú. Niektorí ovocinári preto začínajú s ochranou stromov už pri teplote plus jeden stupeň Celzia.



Holéciová dodala, že aktuálne v prírode kvitnú najmä marhule, ale už aj slivky. Nasledovať budú broskyne a čerešne. Na niektorých miestach už zakvitli dokonca aj jablone a hrušky, čo je príliš skoro. Ovocinári si taký skorý nábeh jari nepamätajú. Zaznamenal sa historicky najteplejší február a v niektorých oblastiach Slovenska sú ovocné stromy už niekoľko dní v plnom kvete. Dokonca miestami na juhu Slovenska už marhule aj odkvitli.