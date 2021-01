SPPK: Sme za prednostné očkovanie poľnohospodárov a potravinárov

Bratislava 18. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je za prednostné očkovanie poľnohospodárov a potravinárov. Uviedla to v stanovisku komory hovorkyňa SPPK Jana Holéciová. Prednostné očkovanie požaduje pre pracovníkov agrorezortu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO).



Prednostné očkovanie poľnohospodárov a potravinárov by podľa nej prospelo plynulej výrobe potravín a starostlivosti o hospodárske zvieratá. SPPK preto podľa Holéciovej podporuje snahy rezortného ministra, aby sa kľúčoví zamestnanci rezortu zaradili do procesu vakcinácie.



Podčiarkla, že ochrana zdravia obyvateľstva a potreba zabezpečiť plynulú výrobu potravín z farmy na stôl ostáva naďalej jednou z kľúčových oblastí, na ktorú sa potrebujú poľnohospodári a potravinári sústrediť počas kulminácie druhej vlny pandémie. Preto komora súhlasí s iniciatívou ministra Mičovského prednostne zaočkovať vybrané kategórie ľudí pracujúcich v oblasti veterinárnej kontroly potravín a zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva.



"Ideálne by bolo, aby sa k vakcínam dostali aj ľudia, ktorí pôsobia aj priamo v poľnohospodárskej prvovýrobe, teda v poľnohospodárskych podnikoch, na družstvách, v oblasti živočíšnej výroby či rastlinnej výroby. Tlak dovážaných potravín je každý mesiac silnejší. Nemôžeme si preto dovoliť ani najmenšie zaváhanie a akýmkoľvek spôsobom ohroziť stabilitu domácej výroby potravín a chovu zvierat," uviedol v reakcii na aktivitu ministerstva pôdohospodárstva Emil Macho, predseda SPPK.



Holéciová dodala, že prednostné očkovanie by tak bolo po schválení novely zákona o kritickej infraštruktúre, vďaka ktorej sa pôdohospodárstvo dostalo medzi sektory kritickej infraštruktúry, ďalším pozitívnym krkom v boji s následkami pandémie nového koronavírusu.



Podľa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Mičovský už dvakrát otvoril na vláde otázku zaradenia zamestnancov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka do systému prednostného očkovania proti ochoreniu COVID-19. Dokonca listom požiadal ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) o zaradenie kľúčových zamestnancov rezortu do procesu vakcinácie.



Ako ďalej v pondelok na sociálnej sieti informovalo MPRV, medzi prioritné kategórie zamestnancov rezortu zaraďuje pracovníkov MPRV SR, inšpektorov kontroly potravín, veterinárnych lekárov, fytosanitárnych inšpektorov, zamestnancov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a regionálnych veterinárnych a potravinových správ, ako aj zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva.



"Z tejto skupiny považujem za potrebné prednostne očkovať približne 15.000 pracovníkov. Taktiež by som chcel upozorniť na problematiku sektora obchodu a špeciálne predaja potravín, kde pracovníci vo veľkoobchodných centrách a logistických skladoch (asi 6000 pracovníkov) sú kľúčoví z hľadiska zásobovania obchodov. Rovnako významná skupina je tvorená pracovníkmi maloobchodných prevádzok, ktorí sú v každodennom kontakte so zákazníkmi (asi 44.000 pracovníkov)," doplnil Mičovský.