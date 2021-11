Bratislava 29. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) spúšťa 2. ročník projektu Slovenské Vianoce. Informovala o tom hovorkyňa komory Jana Holéciová. Večera na Štedrý deň, slávnostné menu na Silvestra, koláče či vína na sviatočný stôl – to všetko je podľa nej možno zabezpečiť z čisto slovenských produktov.



"Počas najbližších dní až do Vianoc budeme oveľa viac hovoriť o prínose slovenských potravín. Budeme propagovať význam našich potravín na organizmus, ekonomiku krajiny a vzhľad životného prostredia. Budeme motivovať, aby ľudia pripravili slávnostné menu práve zo slovenského mäsa, zeleniny, ovocia, múky, cukru. Slovenské jablká majú nezameniteľnú chuť. Slovenské vína zbierajú v zahraničí medailu za medailou. Pravý slovenský med patrí medzi najkvalitnejšie medy vo svete. To najlepšie máme doma, stačí po nich siahnuť v obchode, u domáceho výrobcu," priblížil predseda SPPK Emil Macho.



Popri propagácii slovenských potravín určených na vianočný a novoročný stôl sa projekt v tomto roku zameria aj na stupňujúci sa problém nákupného plytvania. Štatistiky hovoria, že len v EÚ sa ročne vyhodí takmer 89 miliónov ton potravín. Slováci sa na týchto štatistikách podieľajú 35 až 168 kilogramami na osobu a rok. Aj počas Vianoc je preto podľa Holéciovej nutné hovoriť o tom, aby ľudia nakupovali striedmo a zbytočne nepodľahli nákupnej potravinovej horúčke.