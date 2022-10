SPPK: Štartuje 10. ročník projektu Hovorme o jedle

Bratislava 10. októbra (TASR) - Štartuje jubilejný 10. ročník projektu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Centra rozvoja znalostí o potravinách, n. o., s názvom Hovorme o jedle. Víťazov 10. ročníka spozná verejnosť na slávnostnom vyhodnotení, ktoré sa uskutoční 18. novembra v Bratislave.



Do 10. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle sa prihlásilo 559 základných škôl. Desiaty ročník z hľadiska účasti základných škôl je rekordný. Žiaci sa môžu do projektu zapojiť v štyroch oblastiach, a to v súťažno-vzdelávacej aktivite Hovorme o jedle, v literárnej súťaži Záleží na tom, čo viem o potravinách; výtvarnej súťaži Chutné maľovanie a fotografickej súťaži s názvom Očami gurmána.



"Desať rokov znamená obrovské množstvo odvedenej práce s našimi najmladšími spotrebiteľmi - žiakmi základných škôl. Počas desiatich rokov vstúpilo do projektu okolo 4000 základných škôl. Moje úprimné poďakovanie patrí všetkým pedagógom, ktorí každoročne počas týždňa Hovorme o jedle pracovali so žiakmi a učili ich o význame slovenských potravín. Žiaci, ktorí sa v prvých ročníkoch zapojili do tohto projektu, sú dnes už dospelí a veríme, že sme im aj takýmto spôsobom pomohli osvojiť si správne celoživotné návyky k slovenským potravinám," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



S pribúdajúcim množstvom potravín sa podľa slov ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR Jozefa Bíreša zvyšuje aj riziko dovozov nekvalitných a nebezpečných výrobkov. "Aktuálne nás zamestnáva obrovský škandál s technickým olejom pri výkrme poľskej hydiny. My na jednej strane síce upozorníme spotrebiteľa, aby zvážil kúpu poľského mäsa. Na druhej strane však spotrebiteľ musí skutočne porozumieť, prečo lacné potraviny, často zahraničné, neznamenajú automaticky aj potraviny kvalitné a bezpečné. Práve preto potrebujeme spoločnosť vzdelávať aj v oblasti produkcie a významu slovenských potravín. Zmenu názoru na výživu nášho organizmu za pár mesiacov nedosiahneme. Je to skutočne práca na celý život," zdôraznil Bíreš.



"Naši poľnohospodári a potravinári chcú využiť dôsledky súčasnej situácie na hlbšie zamyslenie sa mladých ľudí, žiakov základných škôl, aby pochopili, čo všetko znamená produkcia na Slovensku vyrobených potravín. Musíme viesť spotrebiteľov už od útleho detstva k nákupu slovenských potravín a k zamedzeniu plytvania s potravinami, na ktoré ich mnohé reklamy v médiách vyzývajú," doplnil predseda Únie potravinárov Slovenska Daniel Molnár.



Aj v tomto roku prevzalo záštitu nad projektom Hovorme o jedle Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ŠVPS SR a Úrad verejného zdravotníctva SR. Projekt finančne podporilo MPRV SR a Mliečny fond, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia mlieka a jeho spracovatelia.