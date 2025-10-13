< sekcia Ekonomika
SPPK: Štartuje 13. ročník týždňa Hovorme o jedle
Žiaci základných škôl naprieč celým Slovenskom budú najbližších päť dní pracovať na vyučovaní alebo v školských kluboch s témou potraviny.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) pokračuje vo vzdelávaní mladých ľudí na tému slovenských potravín a spúšťa 13. ročník týždňa Hovorme o jedle. Tento rok budú o potravinách diskutovať a tvoriť žiaci zo 443 základných škôl (ZŠ). Trinásty ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Hovorme o jedle sa koná od 13. do 17. októbra, teda v týždni, keď sa každoročne pripomína Svetový deň potravín (16. október). Výsledky súťaže spozná verejnosť na slávnostnom vyhlásení 25. novembra v Bratislave.
Žiaci základných škôl naprieč celým Slovenskom budú najbližších päť dní pracovať na vyučovaní alebo v školských kluboch s témou potraviny. V tomto ročníku pre ne pripravili organizátori štyri súťažno-vzdelávacie kategórie, ktoré žiakom rôznym spôsobom ponúkajú vzdelanie a diskusiu o potravinách.
„Ak sme v minulosti zanedbali diskusiu s mladými ľuďmi a deťmi o potravinách, ktorá je jedným zo základov prevencie pred civilizačnými chorobami, tak teraz v nej potrebujeme o to intenzívnejšie pokračovať. Len dlhodobou prácou s mladou generáciou dosiahneme to, že spotrebiteľ príde do obchodu vzdelaný a nenakúpi len tak čokoľvek. Bude automaticky rozumieť, aké výrobky sú nezdravé, hoci ho lákajú cenou alebo obalom. Jablko na desiatu alebo pochutiny kúpené v automate? Deti potrebujeme naučiť správnu odpoveď tak, aby jej uverili. Ideálne, ak o tom hovoria v školách a vo svojich rodinách. A k tomu ich vedie aj projekt Hovorme o jedle,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš na ZŠ Tupolevova 20 v Bratislave.
Trinásty ročník týždňa Hovorme o jedle organizuje spolu so SPPK aj nezisková organizácia Centrum rozvoja znalostí o potravinách. Aj v tomto roku záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR.
„Vzdelávanie o potravinách je rovnako dôležité ako ich výroba. Ak deti od útleho veku pochopia, že za každým krajcom chleba stojí práca slovenského poľnohospodára, mliekara či potravinára, naučia sa vážiť si jedlo aj domácu produkciu. Práve v tom vidím veľký význam projektu Hovorme o jedle - spája školu, rodinu a poľnohospodárstvo a učí deti rozpoznávať kvalitu aj hodnotu potravín,“ povedal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Výchovu a vzdelávanie mladej generácie v oblasti znalosti o potravinách považujeme za veľmi dôležitú, a preto každoročne podporujeme aktivitu SPPK Hovorme o jedle. Mlieko a mliečne výrobky sú neoddeliteľnou súčasťou zdravej výživy a záleží nám na tom, aby deti a mladá generácia poznali benefity ich konzumácie,“ dodala Zuzana Nouzovská, generálna sekretárka Slovenského mliekarenského zväzu.
