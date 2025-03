SPPK: Sucho trápi aj poľnohospodárov v Košickom a Prešovskom kraji

Košice/Prešov 4. marca (TASR) - Pretrvávajúce sucho trápi aj poľnohospodárov v Košickom a Prešovskom kraji. Situácia je nepriaznivá na celom Slovensku, poľnohospodári podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jany Holéciovej potvrdzujú vážnu situáciu, ktorá sa násobí nielen tým, že neprší, ale aj chýbajúcou snehovou pokrývkou, ktorá by mala vytvárať prirodzenú zásobu zimnej vlahy.



"Viacerí oslovení poľnohospodári hovoria o tom, že s takouto situáciou sa roky nestretli. Nepriaznivý stav je aj v rámci Prešovského a Košického kraja, hoci napríklad v oblasti Košíc minulý týždeň mierne napršalo. Predpoveď počasia od meteorológov však hovorí o otepľovaní v druhej polovici tohto týždňa bez predpokladu zrážok, takže intenzita sucha sa s najväčšou pravdepodobnosťou nezmierni. Aj prešovskí poľnohospodári sa rovnako s obavami pozerajú do najbližších týždňov," uviedla Holéciová.



Ako pokračovala, napríklad v oblasti Košíc spadlo za posledné tri mesiace roku 2024 len približne 64 % dlhodobého zrážkového normálu. "Po roku tak extrém strieda extrém, vlani v oblasti Košíc bol na zrážky najbohatší začiatok roka, dnes máme úplne opačný problém, so suchom," vysvetlila Holéciová.



Poľnohospodári sa už aj vzhľadom na vývoj počasia a prichádzajúce výrazné oteplenie chystajú podľa jej slov na spustenie jarných prác na poliach. "Do presušenej pôdy tak pôjdu prvé jarné plodiny, ako jarný jačmeň, hrach, zelenina, zemiaky. Stav ozimín, ktoré boli zasiate vlani na jeseň, poľnohospodári sledujú. Všeobecne sa dá povedať, že porasty sú miestami slabé, nízke," povedala Holéciová.



Riešenie, ktorým by sa dalo z dlhodobého hľadiska predchádzať enormnému suchu počas celého roka, spočíva podľa Holéciovej v modernizácii a rozšírení závlahových sústav a vyčistení vodných nádrží, ktoré boli v minulosti prioritne budované na zavlažovanie poľnohospodárskych plodín.



"Aktuálny Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky do roku 2027 počíta s investíciami do závlah a vodozádržných opatrení vo výške 38 miliónov eur. Pestovatelia považujú za nevyhnutné vyhlásiť v aktuálnom roku otvorenú výzvu na produktívne investície do rekonštrukcie a modernizácie existujúcej infraštruktúry závlah," doplnila Holéciová.



Poľnohospodári podľa jej slov vážnosť situácie veľmi dobre uvedomujú a v súčasnosti sami investujú do závlah, ktoré sú však vo vlastníctve štátu. Tento fakt je veľkou brzdou pri ďalšom rozvoji závlahových systémov na Slovensku.



"Určite by to pomohlo aj zemiakom, pri ktorých sa nám za ostatné roky znížila sebestačnosť zo 60 na 40 %. Pokiaľ by sme mali pre ne viac vody, mali by sme aj viac zemiakov. Ďalší príklad, na Slovensku pestujeme cukrovú repu na výmere približne 22.500 hektárov (ha). Pod závlahou máme len 11 percent plôch, teda 2500 ha. Z hľadiska dostupnosti vodného zdroja by bolo ideálne, keby sme zavlažovali repu aspoň na výmere 6000 ha," vysvetlila Holéciová.



"Okrem existujúcich možností SPPK vyzýva štát, aby hľadal aj ďalšie finančné zdroje, napríklad z plánu obnovy a odolnosti, ktoré môžu napomôcť pri riešení manažmentu vody v krajine," dodala Holéciová.