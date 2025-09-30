< sekcia Ekonomika
Potravinári: Tlak na stiahnutie neprijateľných návrhov Bruselu stúpa
Podľa SPPK je celková štruktúra a proces vypracovania návrhov v rozpore nielen s uvedeným článkom, ale aj so základnými hodnotami, na ktorých stojí európsky projekt.
Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Už 23 agropotravinárskych samospráv, zväzov a združení z desiatich členských krajín EÚ vyzýva svoje národné vlády a poslancov Európskeho parlamentu (EP), aby odmietli rokovať o predložených návrhoch Európskej komisie (EK) smerujúcich k zásadným zmenám vo financovaní európskeho poľnohospodárstva. Zmeny z dielne EK by viedli k ohrozeniu potravinovej bezpečnosti EÚ. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).
Spresnila, že SPPK v utorok poslala európsku výzvu predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD), prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, ministrom pôdohospodárstva, financií, investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zahraničných vecí a zároveň aj všetkým 15 slovenským poslancom v EP.
Priblížila, že európski poľnohospodári a potravinári odmietajú, aby EK v čase geopolitického napätia hazardovala s úrovňou potravinovej bezpečnosti EÚ. Návrh viacročného finančného rámca, ktorý EK predstavila 16. júla, počíta s rapídnym poklesom finančných zdrojov cielených v Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) až o 45 % v reálnych cenách.
Takéto drastické zníženie by podľa SPPK ešte viac oslabilo konkurencieschopnosť európskeho poľnohospodárstva v čase, keď je už teraz pod tlakom zvýšených regulačných požiadaviek, globálnych trhov a výziev súvisiacich s klímou. Signatári výzvy navyše odmietajú aj zrušenie dvojpilierovej Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
„Namiesto zvýšenia podpory producentom potravín sa Komisia rozhodla uberať presne opačnou cestou. Vystavuje Úniu postupnému utlmeniu a v niektorých prípadoch až likvidácii výroby európskych potravín. Práve preto sa pod spoločný list pridávajú stále ďalšie a ďalšie agropotravinárske organizácie z EÚ. Žiadame, aby všetky rozhodovacie európske orgány predložili návrh na zamietnutie a stiahnutie doslova škodlivých návrhov Komisie. Materiály treba prepracovať, no jedine v spolupráci s európskymi výrobcami potravín,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Poľnohospodári a potravinári z 23 európskych mienkotvorných organizácií sú podľa Holéciovej presvedčení, že je teraz povinnosťou Rady a EP napraviť nesprávne smerovanie návrhov EK, požiadať o ich okamžité stiahnutie a trvať na ich zásadnom prepracovaní, ktoré by bolo v súlade nielen so súčasnými prioritami EÚ a s globálnymi výzvami, ale predovšetkým s cieľmi zakotvenými v článku 39 Zmluvy o fungovaní EÚ.
Podľa SPPK je celková štruktúra a proces vypracovania návrhov v rozpore nielen s uvedeným článkom, ale aj so základnými hodnotami, na ktorých stojí európsky projekt. Európski producenti potravín vyzývajú Radu a EP, aby rozhodným spôsobom zasiahli a zabezpečili, aby zástupcovia členských štátov a európskej verejnosti plne chránili záujmy svojich občanov tým, že zabezpečia silný poľnohospodársky sektor, ktorý bude schopný dodávať vysokokvalitné a bezpečné potraviny za spravodlivé ceny.
