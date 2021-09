SPPK: Tohtoročná úroda plodín bude v znamení kvality

Bratislava 21. septembra (TASR) - Tohtoročná úroda plodín bude v znamení kvality, ale nie v znamení rastu potravinovej sebestačnosti SR. Uviedol to v utorok na tlačovej besede v PD Vinohrady predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho, za účasti predstaviteľov pestovateľských zväzov.



Slovenskí pestovatelia aj v roku 2021 podľa neho ponúknu spotrebiteľom kvalitnú zeleninu, zemiaky, ovocie a víno. "Hoci rekordné úrody v tomto roku nebudeme prepisovať, k zákazníkom sa dostane prvotriedna kvalita, ktorá k nim neprejde tisícky kilometrov cez pol zemegule," podčiarkol Macho.



Aby pestovatelia mohli spotrebiteľom v budúcnosti ponúknuť viac slovenského ovocia, zemiakov či vína, nutne podľa neho potrebujú investovať do techniky, skladov, biologického materiálu, protimrazovej ochrany a zamestnávať viac brigádnikov.



Macho upozornil, že pre nedostatok pracovnej sily ani v tomto roku pestovatelia nepozbierajú celú úrodu ovocia. Pod stromami zhnije asi štvrtina kvalitného ovocia. Po brigádnikoch volajú aj zeleninári či vinohradníci.



"Tento rok bude z našej úrody dostupných približne 30.000 ton jabĺk. Až 80 % z nich bude vo vynikajúcej kvalite. Úrody by mali byť o čosi vyššie ako v minulom roku. Na celkové množstvo úrody vplýva viacero faktorov, najmä to, či dokážeme úrodu v požadovanom čase pozbierať a aj uskladniť," uviedol predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga. Veľkým problémom je podľa jeho slov aj dovoz.



"Zemiaky v tomto roku pestujeme na výmere presahujúcej 5300 hektárov (ha), sebestačnosť klesla pod 50 %. Paradoxne, hoci sa pestovateľom napriek počasiu podarilo vypestovať kvalitnú slovenskú úrodu, majú problémy s jej predajom. V obchodoch sa totiž vo veľkom ponúkajú aj zemiaky z dovozu," povedal predseda Zemiakarského a zeleninárskeho zväzu SR Jozef Šumichrast.



Ročník 2021 môže byť podľa výkonnej riaditeľky Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska (ZVVS) Jaroslavy Kaňuchovej Pátkovej pre víno výnimočný. Prispelo podľa nej k tomu počasie a posun vegetácie, vďaka čomu prebúdzajúce sa vinohrady neboli zasiahnuté jarnými mrazmi. Počas leta hrozno dozrelo a zároveň sa neznížil obsah kyselín. Slovensko bolo podľa nej vlani v produkcii vína v celkovom objeme 352.000 hektolitrov sebestačné na 54 %.