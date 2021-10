SPPK: Tohtoročná žatva bola priemerná a mokrá

Bratislava 5. októbra (TASR) - Tohtoročná žatva bola priemerná a mokrá. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová pri hodnotení výsledkov zberu obilnín.



Spresnila, že žatva roku 2021 je definitívne minulosťou. Skončila sa s prívlastkami "priemerná a mokrá". Hoci poľnohospodári už majú svoje obilie a repku v sýpkach, práce na poliach sa im ani zďaleka nekončia. Pestovatelia začínajú zbierať jesenné plodiny – kukuricu, slnečnicu a cukrovú repu.



Zber hustosiatych obilnín a repky podľa nej slovenskí poľnohospodári a potravinári ukončili v polovici septembra. Kombajny žali obilie na celom území Slovenska celkovo 78 dní. "Ak porovnáme dĺžku žatvy za ostatných 5 rokov, tak tohtoročná žatva patrí medzi tie kratšie. Vlani poľnohospodári zbierali obilniny 76 dní. V roku 2018 im žatva ´ukrojila´ z kalendárneho roka až 97 dní," informovala.



Ako vyplýva z monitoringu žatevných prác, ktorý v týchto dňoch vyhodnotila SPPK, rekordy z hľadiska množstva dopestovanej úrody sa v tomto roku však prepisovať nebudú. Žatva sa skončila s priemernými výsledkami.



Členovia SPPK v priemere pozbierali 5,48 tony/hektár (ha) hustosiatych obilnín. Od roku 2015 ide o druhú najlepšiu úrodu obilnín z hektára. Celková tohtoročná produkcia hustosiatych obilnín za členov SPPK je 2,48 milióna ton (t). Najlepšia úroda obilnín bola v roku 2016, a to v priemere 5,71 t/ha.



Pšenice pozbierali tento rok v priemere 5,84 t/ha, najlepšie úrody pšenice boli v roku 2016, a to 6,07 t/ha. Tohtoročná produkcia pšenice dosiahla 1,85 milióna ton.



Tohtoročná úroda jačmeňa u členov SPPK je v priemere 5,14 t/ha, celková produkcia je 522.500 ton jačmeňa. Ide o tretiu najlepšiu úrodu jačmeňa (spolu jarného aj ozimného) od roku 2015. Najlepšie úrody jačmeňov sa dopestovali v roku 2016, v priemerne 5,48 t/ha.



Aj pri repke priniesol rok 2021 druhú najlepšiu úrodu z hektára 3,04 t/ha, ak sa porovná pri repke rovnaké časové obdobie (roky 2015 až 2021). Celková tohtoročná produkcia repky za členov SPPK je 372.500 ton. Najlepšia úroda repky bola v roku 2016, a to 3,44 t/ha.



Žatva v roku 2021 patrila podľa Holéciovej medzi mokré. V každom týždni zber obilnín a repky spomaľovali zrážky, vysoká vlhkosť pôdy a následne aj obilia. Zrážky pritom ovplyvnili aj samotné siatie obilnín. Vlani na jeseň, keď poľnohospodári potrebovali siať oziminy, intenzívne niekoľko týždňov pršalo.



Zakladanie tohtoročnej úrody preto vlani výrazne meškalo, dokonca poľnohospodári ani nestihli zasiať to, čo všetko chceli. Pre dážď menej zasiali repky (pokles o 10.000 ha) a pšenice (pokles o 30.000 až 33.000 ha). Chýbajúce plochy ozimín nahradili inými plodinami, najmä slnečnicou, kukuricou a sójou. Oproti minulému roku sa tak zvýšili plochy napríklad slnečnice až o 36,5 %. Najväčší nárast plôch obsiatych slnečnicou sa eviduje na západe Slovenska.