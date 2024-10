SPPK: Tohtoročnú kampaň hodnotia producenti cukru ako extrémne náročnú

Bratislava 8. októbra (TASR) - Aktuálnu cukrovarnícku kampaň hodnotia slovenskí producenti cukru ako extrémne náročnú. Výrazné výkyvy počasia za ostatný mesiac im značne komplikujú zber, odvoz a spracovanie cukrovej repy. Oba cukrovary pôsobiace na Slovensku sa však za každú cenu snažia vyrobiť také množstvo cukru, aby naďalej udržali potravinovú sebestačnosť vo vertikále cukrová repa-cukor. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že cukrovú repu, súčasť špeciálnej rastlinnej výroby, v tomto roku pestovalo 230 pestovateľov. Hoci ešte v máji sa sezóna ukazovala celkom sľubne, leto preverilo nielen možnosti pestovateľov, ako a čím repu ošetrovať, ale aj kondíciu plodiny.



Príroda bola podľa Holéciovej aj v tomto prípade silnejšia. Opäť sa potvrdilo, s akými náročnými podmienkami sa musia poľnohospodári vyrovnať. Repa vädla, listy uschýnali a hoci sa pestovatelia snažili plodinu zavlažovať, nie všade závlahy pomohli zvládnuť extrémne horúce dni a tropické noci. V septembri sa klíma zmenila - ochladilo sa, prišli zrážky a miestami masívne povodne. Pre podmočenú pôdu nemohli poľnohospodári repu plynulo vyorávať a odvážať do cukrovarov.



"Táto kampaň bude náročná vzhľadom na horšiu kvalitu repy, ktorá počas septembrových dažďov začala hniť. Pozorujeme pritom paradoxný jav, pretože často buľvy vyzerajú zdravo, no vo vnútri je už naštartovaný hnilobný proces. Takáto repa veľmi zle vplýva na plynulosť výrobu cukru v cukrovaroch. Je možné, že práve z tohto dôvodu nebudeme vedieť spracovať celé množstvo repy, lebo sa to jednoducho nebude technicky dať," opísal komplikovanú kampaň predseda Slovenského cukrovarníckeho spolku Michal Abelovič, ktorý je zároveň predseda predstavenstva cukrovaru Považský cukor v Trenčianskej Teplej.



Holéciová upozornila, že vyorávanie repy z plochy viac ako 23.500 hektárov a produkcia cukru sa spomalili. Pre cukrovary pôsobiace na Slovensku je kampaň oveľa náročnejšia ako v minulosti. Počas septembrových záplav sa im podarilo v spracovaní repy pokračovať a nemuseli zastaviť činnosť ani jedného cukrovaru, čo bolo logisticky a technologicky extrémne náročné.



Okrem hniloby poškodili repu v tomto roku podľa nej aj hraboše. V obhryzenej plodine sa rýchlejšie množia nežiaduce patogény. Podľa producentov cukru sa tak deje aj preto, lebo poľnohospodári museli z dôvodu tlaku Európskej komisie zredukovať množstvo prípravkov na ochranu rastlín. Repa je tak viac zraniteľná pred škodcami, voči ktorým ju poľnohospodári nevedia až tak účinne brániť.



"Sektor výroby cukru čelí dosahu klimatickej zmeny. Už aj u nás sa rozširujú atypické ochorenia a škodcovia, ktorí majú pôvod najmä v južných krajinách Európy. Dokonca niektoré európske krajiny kvôli škodcom hovoria už aj o výpadkoch v produkcii repy. Riešením sú jej nové vyšľachtené odrody, ktoré môžu byť odolnejšie voči dôsledkom klimatickej zmeny," vysvetlil Adrián Šedivý, konateľ spoločnosti Slovenské cukrovary v Seredi.



Holéciová dodala, že aj napriek náročnej sezóne chcú výrobcovia cukru, ktorý je považovaný za strategickú komoditu, aj v tomto roku zachovať sebestačnosť. Je to mimoriadne dôležitá úloha, pretože vertikála cukrová repa-cukor je jednou z posledných funkčných vertikál, v ktorej dosahuje Slovensko dlhodobo viac ako 100-percentnú sebestačnosť. Aktuálne sa podľa nej odhaduje, že produkcia slovenského cukru vyťaženého výlučne z domácej suroviny by mala byť na úrovni asi 180.000 ton, čo by malo postačovať na pokrytie sebestačnosti SR.