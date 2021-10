SPPK: Trvalá akreditácia pre PPA je kľúčovou správou pre vidiek

Bratislava 15. októbra (TASR) - Sfunkčnenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) je kľúčovou správou pre vidiek, vďaka ktorej sa budú môcť naplno rozbehnúť podpory pre agropotravinárov, lesníkov a ozelenenie krajiny. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v reakcii na piatkové oznámenie, že PPA získa späť akreditáciu.



Fakt, že nášľapná mína nevybuchla, je podľa nej vysoko pozitívnou správou pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Pridelenie trvalej akreditácie pre PPA označuje podľa jej slov SPPK ako zásadný míľnik na ceste za nulovou mierou korupcie pri prideľovaní eurofondov v agropotravinárskom sektore a na ceste za efektívnym vyplácaním samotných podpôr do odvetvia.



"Inú, ako pozitívnu správu, si slovenskí poľnohospodári a potravinári ani len nepripúšťali. V prípade neúspechu by sa totiž Slovensko ako krajina stala hanbou Európy a ukážkovým príkladom, aké dôsledky na výrobu potravín v sebe nesie korupcia pri rozdeľovaní európskych podpôr a znefunkčnenie agentúry ako celku. Sme radi, že rok trvajúci proces očisty a nastavenia nových pravidiel fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry zvládli všetci jej zamestnanci na výbornú. Patrí im za to poďakovanie. Zároveň veríme, že toto obdobie agentúru neoslabilo v príprave na blížiace sa vyplácanie priamych platieb, ktoré predstavujú najväčšiu časť podpôr v poľnohospodárstve," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



SPPK podľa Holéciovej teraz očakáva naplnenie prísľubu vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a PPA, že počas 3 až 4 mesiacov PPA nabehne na plný výkon.



Dodala, že okrem plynulého vyplácania priamych platieb totiž očakávajú poľnohospodári a potravinári aj vyhlásenie dvoch zásadných výziev, vďaka ktorým si budú môcť modernizovať poľnohospodárske stroje, maštale, budovy, ale aj nakúpiť nové technológie na výrobu potravín. Len investičný dlh potravinárskeho spracovateľského priemyslu sa totiž blíži k jednej miliarde eur. Práve preto je udelenie trvalej akreditácie pre PPA zásadnou správou, vďaka ktorej sa po vyhlásení kľúčových výziev môže postupne modernizovať pestovanie plodín, chov hospodárskych zvierat a výroba potravín na Slovensku.