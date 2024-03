SPPK: Ukrajinské agrokomodity budú ďalej prúdiť do EÚ

Bratislava 16. marca (TASR) - Ukrajinské poľnohospodárske komodity budú ďalej prúdiť do EÚ bez výraznejšej regulácie. Uviedol to Matej Korpáš z tlačového odboru Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v reakcii na Európsky parlament (EP), ktorý hlasoval o návrhu euronariadenia o dočasnej liberalizácii obchodu s Ukrajinou predloženým EP Európskou komisiou (EK). Napriek tomu, že oproti súčasnému stavu prišlo k niektorým pozitívnym úpravám, je pre SPPK výsledok hlasovania podľa Korpáša sklamaním.



"Európsky parlament schválil 13. marca nariadenie, ktoré podľa nás nereaguje dostatočne na dovozy agropotravinárskych komodít z Ukrajiny. Tovar od nášho východného suseda tak bude do Európskej únie s najväčšou pravdepodobnosťou prúdiť naďalej, a to bez výraznejšej regulácie," zdôraznil.



Korpáš poznamenal, že podľa komisára EK pre poľnohospodárstvo Janusza Wojciechowského prišiel poľnohospodársky sektor EÚ v rokoch 2022 a 2023 v dôsledku liberalizácie obchodu s Ukrajinou až o 19 miliárd eur. Vývoz poľnohospodárskych produktov z EÚ na Ukrajinu v rokoch 2022 - 2023 dosiahol hodnotu približne 6 miliárd eur, kým dovoz z Ukrajiny do EÚ predstavoval 25 miliárd eur. Tieto náklady nesú na svojich pleciach poľnohospodári, čo je jeden z dôvodov súčasných protestov európskych producentov potravín.



Korpáš podčiarkol, že SPPK od začiatku podporuje snahy pomáhať Ukrajine. Je podľa neho však potrebné nachádzať také riešenia, ktoré nepoškodia slovenských poľnohospodárov. "Pokiaľ politici v EÚ nepochopia, že túto pomoc platia predovšetkým poľnohospodári a že to má na ich podnikanie mimoriadne negatívne dosahy, tak môžeme očakávať, že poľnohospodárske protesty budú naprieč členskými štátmi pokračovať," podčiarkol.



Dodal, že stanovisko Európskeho parlamentu musí ešte potvrdiť trialóg (Európsky parlament, Európska komisia, Rada). Prvý oficiálny trialóg k obchodu s Ukrajinou sa podľa Korpášových informácií uskutoční 19. marca.