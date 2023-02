Poľnohospodári: Ukrajinské obilie valcuje európske trhy

Bratislava 16. februára (TASR) - Ukrajinské obilie "valcuje" európske trhy. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Európski poľnohospodári podľa nej žiadajú od Európskej komisie, aby zakročila voči zvyšujúcemu sa dovozu ukrajinského obilia a repky. Na územie členských krajín EÚ začali prúdiť potom, ako sa rozpútal vojenský konflikt v susednej krajine.



Upozornila, že zakročiť voči zvyšujúcim sa importom ukrajinského zrna žiadajú poľnohospodári krajín Vyšehradskej štvorky (V4) spolu s poľnohospodármi z Rumunska a Bulharska. Zhodli sa na tom počas rokovania agropotravinárskych komôr krajín V4 v Poľsku v Zlatom Potoku, ktoré sa uskutočnilo 10. februára.



Poznamenala, že dovezené ukrajinské obilie je na jednej strane lacné, čím znižuje hodnotu európskeho obilia. Poľnohospodári z vyšehradského regiónu preto svoju minuloročnú úrodu musia predávať pod cenu. Časť vlaňajšieho obilia majú pritom ešte stále v skladoch. Dovozy lacného ukrajinského obilia tak robia z naskladneného európskeho obilia veľmi ťažko obchodovateľnú komoditu.



Navyše poľnohospodári podľa Holéciovej potrebujú minuloročné obilie predať aj preto, že o päť mesiacov začnú kosiť obilie z tohtoročnej úrody. Na strane druhej je ukrajinské obilie ešte aj rizikové z hľadiska kvality, keďže sa pestuje za iných podmienok ako to európske.



"Problém pociťujú najmä krajiny V4 priamo susediace s Ukrajinou, ako aj Rumunsko a Bulharsko. Práve preto budeme iniciovať, aby Európska komisia tento vážny problém začala intenzívne riešiť. Potrebujeme zabrániť výraznému dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov na trh EÚ," uviedol výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš.



Agropotravinárske samosprávy krajín V4 preto podľa nej navrhujú viaceré riešenia, ako zefektívniť tranzit ukrajinského obilia na trhy tretích krajín tak, aby komodita neostávala na európskom trhu. Jedným z opatrení by mohol byť nákup ukrajinského obilia priamo Európskou úniou za fixné ceny a jeho export na africké alebo ázijské trhy. Žiaduce je pomoc Ukrajine zabezpečiť takou formou, aby nenarušila poľnohospodárske trhy EÚ. Do úvahy prichádzajú aj kompenzácie pre európskych poľnohospodárov, ktorí sú negatívne ovplyvnení zvýšeným dovozom produktov z Ukrajiny.