SPPK upozorňuje, že ceny potravín budú stúpať dlhodobo

Nitra 26. mája (TASR) – Rast cien potravín je nevyhnutný aj v nasledujúcom období. Skonštatoval to predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Emil Macho po 35. valnom zhromaždení SPPK. Za účasti premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana (nominant OĽANO) sa konalo vo štvrtok v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.



Ako uviedol Macho, je potrebné počítať s tým, že ceny potravín budú stúpať dlhodobo. „Nie je to vec iba nejakého polroka alebo roka. Aj preto sme dnes na úrovni premiéra konštatovali, že je dôležité, aby vláda podporovala nie len nás, poľnohospodárov, ale aj ľudí. Aby mali peniaze a mohli si potraviny kupovať. Pretože už začíname evidovať, že spotrebitelia menia svoje správanie a evidujeme isté zmiernenie objednávok na potravinárske produkty,“ uviedol Macho.



Poľnohospodári a potravinári dnes rokovali s premiérom aj o stabilných dodávkach energií, od ktorých sú závislí. „Potrebujeme vykurovať hydinárne a ďalšie stavby, pekári potrebujú piecť. Premiér nás ubezpečil, že sa energetického nedostatku nemusíme báť. Dostali sme ubezpečenie, že aj keď sa Európa bude snažiť diverzifikovať zdroje, urobí sa maximum pre to, aby plyn na Slovensko prichádzal,“ povedal Macho.



Vláda si je podľa ministra pôdohospodárstva vedomá problémov, s ktorými musia poľnohospodári v súčasnosti zápasiť. „Súvisia predovšetkým s enormným nárastom cien energií i hnojív. Bavili sme sa o konkrétnych riešeniach. Môžem potvrdiť, že koncom júna uzavrieme veľkú výzvu na podporu poľnohospodárov s alokáciou 110 miliónov eur a koncom leta vyhlásime pokračovanie tejto výzvy s alokáciou minimálne ďalších 50 miliónov eur. Pri týchto výzvach sme navyše zaviedli nové revolučné obstarávanie podľa cenových katalógov, ktoré sú jednoznačné a transparentné. Znamená to, že sa nemusí ísť cez komplikovaný proces verejného obstarávania a rozhodovanie o žiadostiach bude rýchlejšie,“ vysvetlil Vlčan.



Zároveň spomenul aj opatrenia, ktorých cieľom je udržanie cien potravín na čo najprijateľnejšej úrovni. „Sledujem, či si pri 13 najpredávanejších potravinách obchodné reťazce neuplatňujú vysoké marže. To spôsobilo, že ceny týchto komodít rastú iba mierne. Je tiež dôležité, že sme prijali v parlamente zákon o potravinách, ktorý umožňuje predaj potravín aj po dátume ich minimálnej trvanlivosti. Zároveň pripravujeme výzvy pre charitatívne organizácie, aby mohli tieto potraviny zadarmo vo väčšej miere získavať od reťazcov a poskytnúť ich ľuďom v núdzi,“ doplnil Vlčan.