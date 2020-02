V roku 2019 pracovalo v slovenskom potravinárstve 32 066 pracovníkov

Bratislava 16. februára (TASR) – V roku 2019 pracovalo v slovenskom potravinárskom priemysle 32 066 zamestnancov. Oproti roku 2018 sa stav znížil len o 4 zamestnancov. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Najvýraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov v roku 2019 sa zaznamenalo v odbore výroby mäsových výrobkov vrátane hydinových, kde sa počet zamestnancov medziročne zvýšil o 909 (65,4 %).



Výraznejšie zvýšenie priemerného počtu zamestnancov sa v minulom roku evidovalo v odvetví úpravy a spracovania mlieka o 146 zamestnancov (4,6 %), v odbore ostatných potravinárskych výrobkov o 97 zamestnancov (5,2 %) a vo výrobe cestovín sa počet zamestnancov zvýšil o 17 (5,0 %).



Najvýraznejšie zníženie počtu zamestnancov vlani nastalo vo výrobe, spracovaní a konzervovaní mäsa a mäsových výrobkov, a to medziročne o 823 zamestnancov (23,1 %), vo výrobe pekárskych vrátane cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov o 290 zamestnancov (3,5 %) a v odvetví výroby hroznového vína so znížením počtu zamestnancov oproti roku 2018 o 121 (15,0 %).