SPPK, včelári, pestovatelia a cukrovarníci podpísali memorandum

Bratislava 8. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor. Zväzy to oznámili v piatok na tlačovej konferencii.



Memorandum s názvom Podpora slovenskému medu, podpora slovenskému cukru je podľa signatárov dôkazom, že vzájomná spolupráca medzi jednotlivými oblasťami, v tomto prípade medzi včelármi, pestovateľmi a spracovateľmi cukrovej repy, prispeje k stabilizácii odvetvia a ďalším možnostiam jeho rozvoja.



"Dnes si už ani poľnohospodári nezakrývajú oči pred tým, že odvetvie bude zelenšie - ekologickejšie. Svedčí o tom aj vývoj Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) po roku 2020, ale aj všeobecná diskusia v spoločnosti," povedal na tlačovej konferencii predseda SPPK Emil Macho.



Signatári memoranda deklarovali, že spoločne budú podporovať stratégiu agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov, kde si svoje významné miesto aj naďalej zachovajú chovatelia včiel a pestovatelia cukrovej repy.



Dohodli sa tiež na spoločných aktivitách pri minimalizovaní rizík pre opeľovače, ochrane trhu a vzdelávaní spotrebiteľov. Zároveň sa budú snažiť vzájomne a korektne spolupracovať pri hľadaní riešení stabilizácie sektora chovu včiel, produkcie 100-percentne slovenského medu a cukru ako prírodných potravín.



"Apelujeme aj na zástupcov vecne príslušných ministerstiev, najmä Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, aby problematike stabilizácie vertikály slovenský med – slovenská cukrová repa - slovenský cukor venovali svoju pozornosť a konzultovali so zástupcami samosprávnych organizácií, ktorí sú signatármi tohto memoranda, všetky legislatívne aj nelegislatívne opatrenia, ktoré môžu mať vplyv na ďalší vývoj tejto problematiky," zdôraznil Róbert Kovács, predseda Zväzu pestovateľov cukrovej repy Slovenska.



Zástupcovia jednotlivých zväzov sa zhodli na tom, že je možné realizovať moderné poľnohospodárstvo tak, aby bolo priateľské k životnému prostrediu a včelám, a je možné ho vykonávať vo vzájomnej symbióze. Prvým krokom k tomu je vzájomná komunikácia a spoločné hľadanie riešení tak, aby boli prínosom nielen sebe navzájom, ale aj celej spoločnosti.



"Spájaním síl môžeme pracovať efektívnejšie. Aj takouto formou podporujeme domácu výrobu a chránime slovenský agropotravinársky trh," vysvetlil Adrian Šedivý, predseda Dozornej rady Slovenského cukrovarníckeho spolku.



Slovenskí včelári pociťujú pretlak zahraničného medu na našom území, často nejasného pôvodu, ktorý so slovenským kvalitným medom, vysoko hodnoteným aj vo svete, nemá nič spoločné. "Včelárstvo a produkcia medu, ako aj takmer 200-ročná nepretržitá produkcia cukru z domácej suroviny na Slovensku tvoria kultúrne a historické dedičstvo našich predkov a z toho dôvodu je potrebné a prínosné zachovať ho aj nasledujúcim generáciám v záujme trvale udržateľného rozvoja vidieka," dodal Milan Rusnák, predseda Slovenského zväzu včelárov.