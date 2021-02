Projekt Zostaňte zdraví je vďakou zdravotníkom v prvej línii

Bratislava 2. februára (TASR) - Zdravé slovenské potraviny putujú ako poďakovanie pre lekárov, sestričky, záchranárov a ďalších ľudí, ktorí pomáhajú pacientom chorým na COVID-19. Projekt "Zostaňte zdraví" pre ľudí pracujúcich v nemocniciach v prvej línii pripravila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



Ako ďalej informovala hovorkyňa komory Jana Holéciová, SPPK venuje počas prvého februárového týždňa stovky kilogramov potravín pre vybrané nemocnice, ktorých zamestnanci covidových oddelení už mesiace pracujú s nasadením vlastného zdravia a liečia pacientov.



Projektom "Zostaňte zdraví" chce podľa nej komora odovzdať úprimný odkaz od domácich výrobcov potravín pre všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom a na akejkoľvek pracovnej pozícii zachraňujú pacientov s ochorením COVID-19. Práve potravinami, ktoré sa spájajú so zdravím, vysielajú symbolické poďakovanie a odkaz zdravotníkom v prvej línii: "Zostaňte zdraví, potrebujeme vás".



"Len tí, čo sa starajú o naše zdravie a pracujú v prvej línii, vedia, čo presne znamená liečba pacienta na ochorenie COVID-19. Denne nám dokazujú nielen svoju profesionalitu, ale aj maximálnu ľudskosť a obetavosť s nasadením vlastného zdravia a životov. Za to všetko sa im chceme poďakovať. Venujeme im rôzne druhy potravín, ktoré môžu využiť počas prestávky v službách alebo si ich jednoducho zoberú domov. Často určite nemajú čas ani na tak bežné úkony, akými sú nákupy potravín," uviedol podpredseda SPPK Marián Šolty, bývalým povolaním tiež lekár.



Hoci agropotravinársky sektor na Slovensku už mesiace pociťuje negatívne následky pandémie nového koronavírusu, aj napriek tomu sa podľa Holéciovej domáci poľnohospodári a potravinári rozhodli pomôcť, a takýmto spôsobom prejaviť solidaritu a spolupatričnosť so zdravotníkmi. Stále platí, že máme sa kde liečiť a máme čo jesť. Projekt "Zostaňte zdraví" túto myšlienku ešte znásobuje. Zdravie a potraviny sú totiž prepojené v každej situácii.



Spresnila, že potraviny z projektu "Zostaňte zdraví" pôjdu do štyroch nemocníc, a to do Univerzitnej nemocnice Bratislava, do Fakultnej nemocnice Trnava, Fakultnej nemocnice Nitra a do Nemocnice AGEL Levice. Časť potravinového daru odovzdá SPPK aj na charitu, na uľahčenie situácie ľuďom bez domova.



Holéciová dodala, že do projektu "Zostaňte zdraví" sa zapojili Levické mliekarne, Rajo, Zeleninárska, družstvo pestovateľov, ďalej PD Ludrová, Slovenské cukrovary, Považský cukor, PENAM Slovakia, RISO-R, Rimavská Sobota a Biomila.