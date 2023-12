E. Macho: Vianoce sa dajú vyčarovať aj z čisto slovenských potravín

Bratislava 21. decembra (TASR) - Vianoce sa dajú "vyčarovať" aj z čisto slovenských potravín. Ani v prípade najkrajších sviatkov roka netreba siahať po zahraničnej produkcii, pretože všetko podstatné na štedrovečerný a silvestrovský stôl vedia zabezpečiť slovenskí poľnohospodári a potravinári. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Komora podľa nej odporúča nakupovať striedmo a zbytočne potravinami neplytvať.



Zdôraznila, že slávnostný štedrovečerný chod nemusí pozostávať z potravín dovezených cez pol zemegule, ktoré pri prevozoch znečisťujú ovzdušie. Dá sa pripraviť aj z tých slovenských potravín.



Zdravé slovenské potraviny podľa nej patria na slávnostný stôl, či už ide o ovocie, zeleninu, vajíčka a zemiaky do šalátu alebo mäso. Produkcia slovenských poľnohospodárov a potravinárov je dostatočne bohatá na to, aby ju nahrádzali dovozové produkty. Kapustnica z kyslej kapusty dochutená klobásou zo slovenskej produkcie, slovenské medy a vína v zahraničí oceňované mnohými medailami by rovnako nemali chýbať v domácnostiach ani počas posledných dní roka.



Na Štedrý deň by nemal tiež chýbať kapor odchovaný v slovenských rybníkoch bez antibiotík. Kačka alebo hus na 1. a 2. sviatok vianočný zas podľa Holéciovej môže pochádzať práve zo slovenských regiónov, kde sa poľnohospodári ešte naďalej venujú tomuto segmentu poľnohospodárskej produkcie. Zámerne sa prispôsobujú aj požiadavkám spotrebiteľov a na trh vedia dodať už aj kačacie mäso v diétnejšej podobe.



Podčiarkla, že koláče možno upiecť z domácich surovín alebo už hotové kúpiť aj od slovenských pekárov, ktorí svoj sortiment dostatočne obohatili o rôzne druhy vianočného pečiva. Ponuka potravín na vianočný stôl od slovenských výrobcov je podľa nej naozaj široká.



"Spoločnosť celoročne diskutuje o cenách potravín. Skúsme sa preto na konci roka o niečo viac zamyslieť nad tým, koľko z nakúpených potravín skutočne aj vieme počas sviatkov skonzumovať a aký potravinový odpad po bezhlavom nákupe po sebe vlastne zanecháme. Skutočná hodnota potraviny násobne prevyšuje jej cenu v obchode a na to by sme mali myslieť aj v závere roka," dodal predseda SPPK Emil Macho. Štatistiky pochádzajúce z Európskej komisia podľa neho hovoria, že najväčší objem potravinového odpadu, 42 % sa tvorí práve v domácnostiach.