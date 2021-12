SPPK: Vinársky rok bol kvalitou nadpriemerný, poznačila ho pandémia

Bratislava 29. decembra (TASR) - Vinársky rok 2021 bol kvalitou nadpriemerný, poznačila ho ekonomicky opäť pandémia. Uviedla to pri hodnotení roka 2021 hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Aj v tomto roku tak podľa nej dokázali svoju profesionalitu, nasadenie a potvrdili fakt, že slovenské vína sú dlhodobo uznávané pre svoju výnimočnosť nielen doma, ale aj v zahraničí. Slovenskí spotrebitelia sa tak môžu tešiť na excelentné slovenské vína z úrody 2021.



Upozornila, že vinohradníkom a vinárom tento rok príroda nadelila kvalitou nadpriemernú úrodu, ktorú pestovatelia a vinári označujú ako jednu z najlepších za ostatných desať rokov.



"Dlhá a príjemná jeseň, ktorá umožnila nechať vyzrieť hrozno do úplnej zrelosti, pomohla k výbornému zberu bielych aj modrých odrôd. Tlak múčnatky znalí vinohradníci ustáli, a tak sa na jeseň oberalo zdravé a úplne vyzreté hrozno. Výnimočný ročník potvrdzujú aj prvé mladé vína, ktoré sú svieže, iskrivé a predsa krásne zrelé a harmonické," uviedla Jaroslava Kaňuchová Pátková, výkonná riaditeľka Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorý je členom SPPK.



V roku 2021 museli vinári bojovať s ochorením COVID-19 a následkami zatvorených prevádzok. Pre tých, ktorí predávajú prostredníctvom segmentu HoReCa alebo vlastných podujatí či festivalov, boli podmienky veľmi dramatické. Ostali im veľké zásoby vína. Zatváranie prevádzok a obmedzenie hromadných podujatí zasiahlo vinárov v tom najhoršom období - pred Vianocami, keď vinári získavajú až 40 % celoročných tržieb. Doterajšie škody spôsobené pandémiou vinári vyčíslili na 43 miliónov eur a účet ešte nie je konečný.



"Aj pri zatvorení prevádzok pritom vinári majú plné náklady na zabezpečenie výroby - zamestnanci totiž neostávajú doma, musia stále chodiť do práce a uskutočňovať napríklad rez viniča, stáčanie vína, fľašovanie. Náklady firmám pritom rastú so zvyšovaním požiadaviek na dezinfekciu, bezpečnosť a hygienu prevádzky a zamestnancov, výpadky zamestnancov z dôvodu ochorení. Zásoby nepredaného vína rastú a bohužiaľ, nie všetko víno s časom získava na kvalite a hodnote," dodala Kaňuchová Pátková.



Práve z tohto dôvodu považujú slovenskí vinári a vinohradníci za najväčšiu výzvu pre rok 2022 spamätanie sa zo zatvorenia predajní, zrušených degustácií a nahromadených veľkých zásob vína. Cieľom je predať všetko víno, ale za primeranú cenu, nie pod výrobné náklady. Cieľom je tiež pokračovať vo zvyšovaní osvety o kvalite a originalite slovenských vín.