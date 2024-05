SPPK víta novelu, ktorá umožní zamestnávanie ľudí z tretích krajín

Bratislava 2. mája (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta rozhodnutie vlády SR, vďaka ktorému bude štát prideľovať cudzincom národné víza aj pre prácu v agropotravinárskom sektore, a ktoré im uľahčia nástup do zamestnania. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na schválenie príslušnej novely vládneho nariadenia, ktoré vo štvrtok schválil vládny kabinet.



Priblížila, že do slovenského poľnohospodárstva a potravinárstva bude môcť prísť jednoduchšie pracovať väčší počet cudzincov. Vláda rozšírila totiž zoznam pracovných pozícií s prideľovaním národných víz práve o tie odvetvia agropotravinárstva, ktoré dlhodobo zápasia s nedostatkom pracovných síl.



Poznamenala, že agropotravinárske odvetvie je dlhé roky prestarnuté, bez výrazného záujmu mladých ľudí o prácu na poli, pri zvieratách alebo v potravinárskych prevádzkach. Firmy sú tak nútené zamestnávať už aj cudzincov, a to najmä z tretích krajín mimo EÚ.



"Vítame preto rozhodnutie vlády SR, vďaka ktorému bude štát prideľovať cudzincom národné víza aj pre prácu v agropotravinárskom sektore, ktoré im uľahčia nástup do zamestnania. Vládny kabinet rozširuje počet pracovných pozícií o 35, pre ktoré sa budú národné víza vydávať, a ktoré súvisia s rozvojom vidieka," spresnila komora.



S nepriaznivým demografickým vývojom roky zápasia zamestnávatelia naprieč všetkými oblasťami národného hospodárstva. "Demografický vývoj Slovenska je nepriaznivý a populácia nám starne. Ročne evidujeme približne o 20.000 ľudí menej, ktorí nám ostávajú aktívni v pracovnom pomere," povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka.



Tento nepomer je citeľný práve v agropotravinárstve, pričom náročnosť mnohých pracovných manuálnych pozícií stúpa vplyvom zvyšujúceho sa veku pracovníka. Poľnohospodárom tak dvojnásobne chýbajú ľudia na pozíciách ako dojič, ošetrovateľ zvierat či zberač ovocia. S blížiacou sa sezónou žatvy úmerne silnie aj dopyt po ľuďoch, ktorí môžu pracovať pri zbere tohtoročnej úrody a v rámci sezónnych prác. Poľnohospodári privítajú aj údržbárov či strojníkov na technologických linkách, potravinári zase napríklad nových pekárov alebo mäsiarov.



"Oceňujem prístup ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) v poslednej dobe. Po tom, čo bolo prijaté rozhodnutie o zneatraktívnení predčasného odchodu do dôchodku, ministerstvo práce konštruktívnou a rýchlou komunikáciou s ministrom pôdohospodárstva prijalo ďalšie pozitívne rozhodnutie, ktoré uľahčí firmám v agropotravinárskom sektore efektívnejšie zamestnávať ľudí z tretích krajín. Naposledy sme o tejto téme diskutovali pred týždňom na výjazdovom rokovaní vlády a dnes vidíme výsledok," dodal predseda SPPK Emil Macho.



Nariadenie vlády SR by malo zlepšiť dostupnosť vhodnej pracovnej sily v zamestnaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sa budú cudzincom v roku 2024 vydávať aj na tie vybrané pracovné pozície, ktoré priamo súvisia s rozvojom agroturizmu na Slovensku a prevádzkou stravovacích a ubytovacích zariadení.