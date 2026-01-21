< sekcia Ekonomika
SPPK víta rozhodnutie EP, aby dohodu Mercosur posúdil súd
Komora považuje stredajší verdikt EP za mimoriadne dôležitý krok.
Autor TASR
Bratislava 21. januára (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta rozhodnutie poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí hlasovali za posúdenie dohody Mercosur Európskym súdnym dvorom. Uviedla to hovorkyňa komory Jana Holéciová.
„Vítame rozhodnutie europoslancov vrátane ôsmich slovenských, ktorí hlasovali za posúdenie dohody Európskym súdnym dvorom. Sme radi, že sa nám ich dlhodobou prácou a lobingom na domácej a európskej pôde podarilo presvedčiť, aby viac vnímali obavy európskych producentov. Nie nadarmo sme sa za ostatný rok zúčastnili piatich európskych protestov, kde jednou z tém bol aj Mercosur. Dnešným dňom sa otvára nový priestor pre ďalšie odborné rokovania a zároveň priestor na konanie Európskeho súdneho dvora,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Komora podľa Holéciovej považuje stredajší verdikt EP za mimoriadne dôležitý krok, ktorý môže zabrániť vážnym hospodárskym, environmentálnym a sociálnym škodám na európskom poľnohospodárstve a potravinárstve. Všetky doteraz uskutočnené aktivity vrátane viacerých protestov proti Mercosuru tak podľa nej mali zmysel. Európski poľnohospodári a potravinári nateraz dočasne dokázali pozastaviť konečné rozhodnutie o dohode, ktorá sa pripravovala 25 rokov.
Poznamenala, že SPPK dlhodobo poukazovala na riziko pre agropotravinárstvo, ktoré môže Mercosur priniesť. Súvisí so znížením konkurencieschopnosti európskych producentov, zvýšením dovozov lacného hovädzieho mäsa, hydiny, cukru či etanolu, ktoré môžu vytlačiť európsku produkciu z trhu. Vzhľadom na ekonomické prínosy dohody na iné odvetvia národného hospodárstva SR preto komora podľa nej žiadala, aby sa agropotravinárstvo spod dohody vyňalo.
„Je neprijateľné, aby EÚ sprísňovala pravidlá pre svojich poľnohospodárov, no zároveň otvárala trh výrobkom, ktoré tieto pravidlá nespĺňajú. To nie je voľný obchod, to je vedomé poškodzovanie vlastných producentov. Práve preto je dnešné rozhodnutie kľúčovým a umožní posúdiť, či skutočne je obchodná dohoda Mercosur v súlade so zmluvami EÚ alebo ide proti nim,“ dodal Gajdoš.
SPPK podľa hovorkyne očakáva, že preskúmanie dohody prinesie jasné odpovede na otázky jej súladu s európskym právom, ochranou spotrebiteľa a princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže. EP sa môže k rokovaniam o dohode Mercosur vrátiť až potom, ako Európsky súdny dvor vydá svoje stanovisko. Tým sa vytvára niekoľkomesačný priestor na odklad dohody a pokračovanie v tak potrebnom odbornom dialógu medzi európskymi výrobcami potravín a politikmi na národnej aj európskej úrovni.
EP hlasovaním z 21. januára rozhodol o najbližšom osude obchodnej dohody Mercosur, ktorú posiela na posúdenie Európskemu súdnemu dvoru. Stalo sa tak deň po tom, ako prišlo do Štrasburgu viac ako 6000 výrobcov potravín z EÚ povedať hlasné ‚nie‘ tejto dohode. Protestu sa zúčastnili aj zástupcovia SPPK a bol zámerne naplánovaný deň pred rokovaním europoslancov o dohode Mercosur. Rozhodovanie europoslancov v otázke obchodnej dohody Mercosur bolo veľmi tesné - 334 poslancov hlasovalo za postúpenie dohody Európskemu súdnemu dvoru, 324 bolo proti a 11 sa zdržalo.
