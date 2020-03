Voľné pracovné pozície môžu dočasne obsadiť aj vysokoškoláci

Bratislava 27. marca (TASR) – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora upozorňuje poľnohospodárske a potravinárske spracovateľské podniky, že voľné pracovné pozície môžu dočasne obsadiť aj vysokoškolákmi.



V mnohých podnikoch sa totiž znížil počet kmeňových zamestnancov aj o 20 až 30 %, keďže pracujúci rodičia museli ostať doma na "PN-ke" alebo OČR so svojimi deťmi z dôvodu zatvorených škôl. Upozornila na to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK.



Uviedla, že dočasný výpadok pracovných síl sa však môže dať nahradiť aj v čase koronavírusových obmedzení, a to napríklad aj prostredníctvom projektu AZU – Aktivita zvyšuje úspech, ktorý je zastrešený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt prevádzkuje webový portál www.azu.sk, na ktorom môžu zamestnávatelia zadarmo vypísať pre študentov vysokých škôl napríklad aj konkrétnu pracovnú ponuku.



Podčiarkla, že na portál www.azu.sk sa môže bezplatne zaregistrovať akákoľvek firma, ktorá v týchto dňoch potrebuje nové pracovné sily. Aj pridávanie ponúk je zadarmo a s portálom nie sú spojené žiadne poplatky.



V súčasnosti medzi partnerov projektu patrí podľa nej osem univerzít, a to Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita v Prešove a Technická univerzita v Košiciach.



"Vyzývame našich poľnohospodárov a potravinárov, aby dočasne voľné pracovné miesta obsadili aj vysokoškolákmi. Tí im pomôžu nahradiť chýbajúcich zamestnancov a navyše svoje teoretické vedomosti budú môcť skĺbiť aj s praxou. Dnes musíme byť solidárni oveľa viac a takáto forma pomoci môže byť mimoriadne prospešná pre zabezpečenie plynulej výroby potravín. Pomôžme si navzájom a pritiahnime do poľnohospodárskej a potravinárskej výroby aj mladých ľudí z vysokých škôl," uviedol riaditeľ Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Trnave Jozef Šumichrast.



Holéciová dodala, že s vysokými školami spolupracujú koordinátori v každom jednom krajskom meste. Zabezpečujú kontakt medzi vysokou školou, študentom a konkrétnou firmou, ktorá študenta potrebuje do svojej prevádzky.