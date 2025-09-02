< sekcia Ekonomika
SPPK vyhlásila už 6. ročník súťaže Podpor svoj odbor
Žiaci stredných odborných škôl natočia pútavé videá o škole a odbore, ktorý študujú a môžu vyhrať zaujímavé ceny.
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) pokračuje v propagácii učebných a študijných odborov so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, lesníctvo a veterinárstvo. Vyhlásila už 6. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor. Informovala o tom v utorok SPPK.
Všetky školy s poľnohospodárskymi, potravinárskymi, lesníckymi a veterinárnymi odbormi sa môžu do projektu počas septembra zaregistrovať a počas októbra môžu žiaci posielať svoje súťažné videá, v ktorých ukážu, čo všetko sa dá v ich učebnom alebo študijnom odbore zažiť.
„Potrebujeme dvere stredných odborných škôl doslova otvoriť dokorán tak, aby ich viac spoznali práve žiaci základných škôl, ktorí sa budú počas najbližších mesiacov rozhodovať o štúdiu na strednej škole. Musia získať viac informácií o školách, o možnostiach štúdia či uplatnenia sa na trhu práce,“ uviedol predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Deti sú podľa neho zo strany rodičov veľakrát tlačené, aby si podávali prihlášky najmä na gymnáziá a IT školy. Následne preferujú výber akejkoľvek vysokej školy, len aby mali titul a veľakrát aj bez ohľadu na to, čo potrebuje a vyžaduje trh práce. „Tým vlastne produkujeme absolventov pre úrad práce, nie trh práce,“ naznačil podstatu problému Gajdoš.
Následne sa budú o natočených videách rozprávať žiaci 7., 8. a 9. ročníkov základných škôl, ktorí práve vďaka videám spoznajú konkrétny učebný alebo študijný odbor a aj konkrétnu strednú odbornú školu a možnosti uplatnenia po jej skončení.
„Bez vzdelaných mladých ľudí niet života a budúcnosti v krajine, a to predovšetkým na vidieku. Práve stredné odborné školy sú miestom, kde sa začína obnova regiónov a smerovanie krajiny. Žiak, ktorý si vyberie odborné vzdelanie, si nevyberá ľahšiu cestu, ale cestu, ktorá má zmysel,“ dodal Gajdoš.
