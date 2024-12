Vyhodnotili 5. ročník súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor

Bratislava 18. decembra (TASR) - Najaktívnejšou strednou odbornou školou (SOŠ) 5. ročníka súťažno-vzdelávacieho projektu Podpor svoj odbor sa stala SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Cenu za najlepšie video, ktoré propaguje agropotravinárske, lesnícke a veterinárne štúdium, získala snímka z vinársko-ovocinárskej školy v Modre. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Spresnila, že každý rok riešia slovenskí poľnohospodári, potravinári, lesníci a veterinárni lekári tému, ktorou je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v uvedených odvetviach. Do výroby potravín a vzhľadu krajiny treba zapojiť z roka na rok stále viac mladých ľudí a prilákať ich k štúdiu. Propagáciu SOŠ však môžu robiť aj samotní študenti, ktorí v školách študujú a to tým, že natočia o škole video. O snímkach následne diskutujú žiaci základných škôl (ZŠ). Pútavé videá ich tak môžu motivovať pri výbere strednej školy.



V piatom ročníku sa do projektu Podpor svoj odbor podľa Holéciovej zaregistrovalo 45 SOŠ agropotravinárskeho, lesníckeho a veterinárneho zamerania. Je to približne polovica škôl na Slovensku, na ktorých sa dajú študovať tieto odbory. Porota hodnotila celkovo 59 súťažných videí.



Absolútnym víťazom sa podľa hovorkyne stal študent SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre Michal Čaboun, ktorý svojím nápaditým videom spropagoval školu so 140-ročnou tradíciou výučby. Najaktívnejšou strednou odbornou školou sa stala SOŠ lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku, ktorej študenti natočili o škole najviac videí.



Dodala, že projekt Podpor svoj odbor pripravila SPPK. Záštitu prevzali dve ministerstvá - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Odbornými partnermi sú Slovenská lesnícka komora a Komora veterinárnych lekárov SR. Cieľom projektu je propagovať študijné alebo učebné odbory práve prostredníctvom natočených videí od študentov SOŠ agropotravinárskeho, veterinárneho a lesníckeho zamerania.