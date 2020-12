Macho: Vynechanie agropotravinárstva z Plánu obnovy je neprijateľné

Bratislava 23. decembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) je znepokojená z príprav Plánu obnovy a odolnosti. Dokument, ktorý Ministerstvo financií (MF) SR v utorok (22. 12.) poslal do Bruselu, totiž neobsahuje pomoc vidieku a agropotravinárstvu, čo je pre komoru neprijateľné. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



"Vidieku a agropotravinárstvu bolo nastavené zrkadlo," podotkla komora s tým, že medzi prioritami Slovenska v rámci Fondu obnovy sa nenachádza podpora agropotravinárstva, krajinotvorby a ani vidieka.



"Fakt, že agropotravinárstvo nepatrí medzi navrhnuté oblasti podpory, je pre nás obrovským sklamaním. Svoj nesúhlasný postoj musíme vyjadriť aj takto pred vianočnými sviatkami," poznamenala komora s tým, že Plán obnovy EÚ je historickou príležitosťou, ako stabilizovať domáci agropotravinársky sektor. Premeškať túto šancu je pre komoru neprijateľným faktom.



"Sme zvedaví na reakciu nášho rezortného ministerstva, lebo z nášho pohľadu sa z faktu, že agropotravinársky sektor sa nedostal do priorít Plánu obnovy EÚ, vyhovoriť nedá," okomentoval predseda SPPK Emil Macho.



Následky pandémie sa podľa komory musia urgentne riešiť z finančných prostriedkov primárne na to vyčlenených, a tými sú zdroje z Plánu obnovy EÚ. Akékoľvek iné spôsoby podpory poľnohospodárstva a potravinárstva a prípadných kompenzácií totiž vždy pôjdu na úkor iných opatrení a iných oblastí. Ako pripomenula komora, aj samotný minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽANO) pred časom naznačil, že pokiaľ sa chlebové odvetvie do Plánu obnovy nedostane, bude to pre neho neprijateľný stav.