SPPK: Výrobcovia mlieka čelia kritickej situácii, chovy dojníc rušia

Selce 16. júna (TASR) – Regionálni výrobcovia mlieka a chovatelia dojníc čelia pre nárasty cien vstupov vo výrobe kritickej situácii, v obci Selce v okrese Banská Bystrica chov dojníc pre nerentabilnú situáciu celkom rušia. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



SPPK upozorňuje, že pre dlhotrvajúcu stratu pri chove dojníc v banskobystrickom regióne niektoré podniky rušia svoje chovy a znižujú výrobu regionálnych mliečnych výrobkov. Kritická situácia sa pritom podľa SPPK týka celého Slovenska.



Roľnícke družstvo (RD) Selce, ktoré zamestnáva 20 ľudí na družstve a ďalších 21 v mliekarni, pre nerentabilnú výrobu svoj chov dojníc zrušila. "Žiaľ, dlhodobo so stratou nevieme podnikať. Aj preto sme obmedzili chod len na robotickú dojáreň, a pokiaľ nepríde podpora producentom mlieka, o pár týždňov už žiadne mlieko z nášho družstva nebude," uviedol predseda RD Peter Oťahel.



Podľa podpredsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Banská Bystrica Mojmíra Haška je situácia nepriaznivá v celom regióne a hrozí, že pojmy ako regionálne produkty a potravinová sebestačnosť budú minulosťou.



"Keď v roku 1998 až 1999 sa v okresoch Banská Bystrica a Brezno chovalo skoro 3000 kusov dojníc, tak za minulý rok je to už len 800 kusov. V roku 1999 bolo v tomto regióne 23 chovateľov dojníc, dnes ich je len sedem," skonštatoval Haško.



Prvovýrobcovia mlieka narátali ešte na jeseň minulého roka straty na úrovni 35 miliónov eur, na prisľúbenú pomoc vo výške 10 miliónov eur od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR podľa SPPK stále čakajú. Problémy im robia najmä vysoké ceny energií, pohonných látok, priemyselných hnojív a krmív.



"V našom národnom hospodárstve by sme mohli márne hľadať segment, kde sa počet podnikov znížil na polovicu. To svedčí o tom, že situácia je naozaj veľmi vážna," povedala riaditeľka Slovenského zväzu prvovýrobcov mlieka Margita Štefániková s tým, že od štátu žiadajú mimoriadnu podporu vo výške 35 miliónov eur.