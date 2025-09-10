< sekcia Ekonomika
SPPK vyzýva vládu na zvýšenie konkurencieschopnosti agropotravinárstva
Nedostatok pracovníkov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore neustále zhoršuje pestovanie plodín, chov zvierat alebo priamo aj spracovanie surovín v potravinárskych firmách.
Autor TASR
Nitra/Bratislava 10. septembra (TASR) - Delegáti 38. valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) žiadajú vládu SR a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby urobili maximum na zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru agropotravinárstva. Prichádza totiž rozhodujúce obdobie, ktoré budú vedieť prekonať len pri dlhodobej a udržateľnej podpore štátu. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK. Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v utorok (9. 9.) v Nitre.
Globálne nástrahy trhu, nepredvídateľná geopolitická situácia, otepľovanie planéty, obchodné dohody EÚ, no najmä plánovaný vstup Ukrajiny do Európskej únie a zásadné zmeny vo financovaní európskeho poľnohospodárstva, ktoré začiatkom leta predstavila Európska komisia, to sú hlavné riziká, ktoré vnímajú aj delegáti valného zhromaždenia SPPK.
Prijaté uznesenie, ktoré delegáti počas rokovania schválili, preto zámerne reflektuje na sťažujúce sa podmienky výroby potravín na jednotnom európskom trhu. Delegáti valného zhromaždenia v ňom žiadajú vládu SR a ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR napríklad notifikovať a rozpočtovo pokryť nové schémy štátnej pomoci pre poľnohospodársku prvovýrobu a potravinársky priemysel s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti slovenských výrobcov. V čase globálnej krízy je strategické zabrániť ďalšiemu poklesu konkurencieschopnosti sektorov poľnohospodárstva a potravinárstva, ako aj dosahom narušenia jednotného trhu EÚ.
„Diskusia počas celého rokovania reagovala len na to, čo sa okolo nás deje, nesmieme uveriť klamlivému názoru, že nás potravinami nasýtia zahraniční výrobcovia. O tom nie je potravinová bezpečnosť. Musíme sa správnymi rozhodnutiami pričiniť o dostatok vlastných zdravých potravín. Toto musí byť naša prvoradá úloha do najbližšieho obdobia. Chceme pokračovať v pozitívne nastavenom trende diskusií s ministerstvom pôdohospodárstva a jemu prislúchajúcimi rezortnými organizáciami, ponúkať odborné názory praxe a spoločne hľadať riešenia kľúčových tém, kým je ešte čas,” uviedol pred delegátmi predseda SPPK Andrej Gajdoš.
Valné zhromaždenie sa konalo v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, čím sa symbolicky zdôraznila potreba výraznejšieho prepojenia vzdelávania a praxe. Nedostatok pracovníkov v poľnohospodárskom a potravinárskom sektore totiž neustále zhoršuje pestovanie plodín, chov zvierat alebo priamo aj spracovanie surovín v potravinárskych firmách.
Príkladom, ktorý odznel aj počas valného zhromaždenia, sú ovčiari, ktorým chýbajú chovatelia oviec v horských alebo podhorských oblastiach. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa neustále znižujú počty chovaných zvierat.
Zvýšiť záujem mladých ľudí o vzdelanie v agropotravinárskom sektore, efektívne nastaviť študijné plány podľa potrieb agropotravinárskych firiem zdôraznila pred delegátmi aj rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre Klaudia Halászová.
Delegátom valného zhromaždenia SPPK sa prihovoril aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD), prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko, ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Martin Chudý, generálny riaditeľ Slovenského pozemkového fondu Richarda Šmída, ako aj prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal.
