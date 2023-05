SPPK: Za tri roky sa vymenili 3 ministri, 6 tajomníkov a 19 riaditeľov

Nitra 11. mája (TASR) - Účastníci 36. Valného zhromaždenia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) vo štvrtok v Nitre skonštatovali, že na Slovensku zaznamenali mimoriadne negatívny jav, ktorý má vplyv na ich podnikanie. Priemerná životnosť ministra pôdohospodárstva je zhruba dva roky, pričom za posledné tri roky sa na tomto poste vystriedajú traja ministri, minimálne šesť štátnych tajomníkov a 19 generálnych riaditeľov. "V tejto situácii podnikať a nastavovať dotačné schémy je veľmi zložité," skonštatoval predseda SPPK Emil Macho.



Na najbližšie obdobie si poľnohospodári vytýčili štyri priority. Prvou z nich je komunikácia so všetkými relevantnými politickými stranami, ktoré sa budú uchádzať o účasť v Národnej rade (NR) SR v najbližších parlamentných voľbách. "Nechceme znova zažiť obdobie po parlamentných voľbách, že strany niečo pred voľbami sľubujú a po voľbách to nedodržiavajú. Všetky zamestnávateľské zväzy na Slovensku trápi legislatívny proces a situácia v NR SR, kde sa kade-tade objavujú návrhy, ktoré nemáme možnosť pripomienkovať. Toto si musíme vydiskutovať," povedal Macho.



Ďalšou prioritou je riešenie situácie týkajúcej sa dovozu ukrajinského obilia a agropotravinárskych produktov na Slovensko. Do 4. júna platí pre krajiny V4, Rumunsko a Bulharsko celoeurópsky zákaz dovozu, no po tomto termíne nie je jasné, čo bude ďalej. "Táto téma bude dlhodobá, Ukrajina bude voziť tieto komodity aj v budúcnosti. Chceme rovnaké podmienky pre všetkých. Nemôže niekto dodržiavať diametrálne iné podmienky, ktoré nie sú pozitívne naklonené k ekoschémam, dodržiavaniu pesticídov, a niekto musí. Znevýhodňuje nás to, pretože máme vyššie náklady," skonštatoval predseda SPPK.



Aj z tohto dôvodu sa slovenskí poľnohospodári spoločne s českými, poľskými, maďarskými, rumunskými a bulharskými zúčastnia 23. mája na proteste v Bruseli pred Európskou komisiou. "Vyjadríme spoločne svoj názor na to, akým spôsobom je prijímaná ad hoc legislatíva vo vzťahu k ohrozeniu poľnohospodárskeho trhu na Slovensku," povedal Macho.



K prioritám poľnohospodárov bude patriť aj štátny rozpočet na ďalší rok a komunikácia s novým rezortným ministrom, ktorého v najbližších dňoch vymenuje prezidentka SR.