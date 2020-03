AGROKOMORA: Plynulá výroba potravín je pre nás alfou a omegou

Bratislava 23. marca (TASR) - Zabezpečenie plynulej výroby potravín je pre poľnohospodárov a potravinárov alfou a omegou. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Súbežne s prijímaním nových nariadení zo strany štátu v súvislosti so šírením nového koronavírusu poľnohospodári a potravinári podľa nej denne pracujú na opatreniach v snahe ochrániť vlastných zamestnancov a zabezpečiť plynulú výrobu potravín a starostlivosť o zvieratá.



Ubezpečila, že vidiek sa spája pre zabezpečenie plynulej výroby potravín a zdravia obyvateľstva. Poľnohospodári okrem práce pri zvieratách a zakladaní tohtoročnej úrody zabezpečujú ochranné rúška a dezinfekčné prostriedky pre zamestnancov. Na základe povolenia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v podnikoch pripravujú ubytovacie priestory pre ľudí, ktorí ostanú v karanténe, aby sa mohli naďalej starať o zvieratá.



Tam, kde je to možné, sa tímy ľudí podľa Holéciovej rozdeľujú do menších skupín, aby v prípade nákazy minimalizovali výpadok väčšieho počtu zamestnancov. Niektoré podniky zvažujú, že zadelia ľudí na prácu v týždenných turnusoch.



"Rozhodli sme sa, že okrem všetkých ochranných a preventívnych opatrení si na družstve zriadime rezervný tím ľudí. Je zložený z rodinných príslušníkov, študentov, administratívnych pracovníkov. Prídu na krátke zaškolenie na farmy, aby v čase potreby zvládli základnú manipuláciu a starostlivosť o zvieratá," opísal preventívne plány predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Lučenci Rastislav Slocík.



Holéciová zdôraznila, že podľa predsedu SPPK Emila Macha si práve v týchto dňoch zaslúžia obrovskú úctu a poďakovanie všetci ľudia, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na výrobe potravín.



"Práve dnes je mimoriadne podstatné, aby sme všetkým týmto ľuďom vyjadrili veľkú úctu a vďaku za ich náročnú prácu. Dnes vidno, že práve koronavírus vidiek spojil. Bez ohľadu na to, čo sa deje, sa v našich dedinách a mestách naďalej seje, sadí, chová, spracováva a produkuje. Potravinárske podniky fungujú, obchody sú naďalej zásobované potravinami. Máme čo jesť, máme sa kde liečiť," dodal predseda SPPK Emil Macho.



Holéciová doplnila, že SPPK zároveň pracuje každý deň na podnetoch, ktoré jej posielajú jej členovia – poľnohospodári a potravinári – v súvislosti s novým koronavírusom, mimoriadnou situáciou a prijímaním ochranných a preventívnych opatrení zo strany štátu.