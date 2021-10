SPPK: Začal sa 9. ročník súťaže pre základné školy Hovorme o jedle

Bratislava 11. októbra (TASR) - Začal sa 9. ročník súťaže pre základné školy (ZŠ) Hovorme o jedle. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Už deviatykrát v týždni Hovorme o jedle, ktorý sa koná od 11. do 15. októbra, motivuje podľa nej súťažnou formou žiakov a učiteľov ZŠ, aby sa zamysleli nad významom a úlohou potravín v ľudskom živote.



Priblížila, že v školách sa bude hovoriť o pôvode potravín, recyklácii obalov z potravín, separácii potravinového odpadu a jeho ďalšom využití, o znižovaní potravinového odpadu a aj o jednotlivých potravinových komoditách a ich význame pre zdravé fungovanie ľudského tela. Týždeň Hovorme o jedle sa každoročne koná pri príležitosti Svetového dňa potravín, ktorý pripadá na 16. október.



Poznamenala, že hlavní organizátori SPPK a Centrum rozvoja znalostí o potravinách vyhlásili v rámci súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle 10 denných tém. Päť vyhlásených denných tém sa venuje potravinám v jednotlivých stupňoch potravinovej pyramídy.



Ďalšie denné témy sa zameriavajú na základné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti pôvodu potravín, ochrany životného prostredia, znižovania plytvania potravinami a zdravého životného štýlu. Školy súťažia nielen o finančné ceny viazané na nákup pomôcok využiteľných pri vzdelávaní o potravinách a výžive, ale aj o výsadbu ovocných stromov, založenie záhradných drevených kompostérov v areáli školy a o ovocno-zeleninové koše.



Literárna súťaž má tento rok názov "Najzdravšie ovocie a zelenina rastie za rohom". Súčasťou 9. ročníka týždňa Hovorme o jedle je aj výtvarná súťaž "Chutné maľovanie" a súťaž pre mladých fotografov s názvom "Očami gurmána". Špecialitou tohto ročníka je žrebovacia súťaž pre školské jedálne.



"Sme veľmi radi, že aktuálna pandemická situácia nám dovolila zorganizovať tento výnimočný projekt. SPPK už deväť rokov systematicky pracuje na podpore výchovy mladej generácie spotrebiteľov, aby mladí ľudia už počas základnej školy získali základné vedomosti o potravinách a výžive, budovali si pozitívnejší vzťah k potravinám, zistili význam a hodnoty potravín a naučili sa vážiť si ich. Počas deviatich rokov získali bližší vzťah k potravinám už desiatky tisíc detí,“ povedal pri príležitosti otvorenia týždňa Hovorme o jedle v ZŠ na Holíčskej ulici v Bratislave predseda SPPK Emil Macho.



Len v aktuálnom ročníku Hovorme o jedle sa o potravinách budú učiť žiaci zo 423 ZŠ. Z tohto počtu sa do aktivity Hovorme o jedle zapojilo 261 škôl, do výtvarnej súťaže "Chutné maľovanie" 365 škôl a do literárnej súťaže "Najlepšie ovocie a zelenina rastie za rohom" 174 základných škôl. Žiaci zo 133 ZŠ budú fotiť, čím sa zapoja do fotografickej súťaže "Očami gurmána". Súťažiť vo varení bude aj 87 školských jedální.



Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Projekt finančne podporili MPRV SR a Mliečny fond, ktorý vytvorili Slovenský mliekarenský zväz a Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka.