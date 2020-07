SPPK: Začala sa žatva, pre dážď neskôr ako vlani

Bratislava 6. júla (TASR) - Poľnohospodári začali zbierať tohtoročnú úrodu obilnín. Ako už tradične býva, vzhľadom na klimatické podmienky žatvu odštartovali pestovatelia v južne položených regiónoch. Informovala o tom Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Kým vlani začali podľa nej poľnohospodári pre vysoké teploty a sucho kosiť už koncom júna, tento rok sa žatva posunula. Kombajny sa do polí naplno rozbehli len v týchto dňoch. Dôvodom sú intenzívne zrážky. Obilie dozrievalo pomalšie ako vlani a pre rozmočenú pôdu poľnohospodári nemohli ani dlhšiu dobu vstúpiť strojmi do polí.



Upozornila, že aj preto pestovatelia, napríklad v oblasti Michaloviec, označili začiatok žatvy ako zložitý. Kosiť začali najskôr skúšobne, ale následné zrážky a sťažený pohyb kombajnov po poliach žatvu na pár dní prerušili. Postupne sa už začína naplno kosiť napríklad v bratislavskom, trnavskom či nitrianskom regióne. Kosia sa jačmene a repky.



"U nás v oblasti Senca posun žatvy nevnímame negatívne. Dlhšia doba vegetácie by mala naznačovať aj vyššie úrody. Obilniny nie sú ani poľahnuté, voda na poliach nestojí a nanovo sa už aj oteplilo. Priebeh žatvy vidíme zatiaľ pozitívne. S jej hodnotením však musíme, samozrejme, počkať," uviedol Juraj Mačaj, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave.



So žatvou podľa Holéciovej začnú neskôr aj liptovskí poľnohospodári. "V severných oblastiach Slovenska obilie ešte len dozrieva. Už teraz však vieme, že aj u nás bude žatva posunutá približne o dva týždne. Dôvodom sú zrážky počas júna. V našej oblasti urobili dažde výraznejšie škody najmä na objemových krmovinách, ďatelinotrávach. Obilniny zatiaľ nevyzerajú zle, ale očakávame podstatne nižšie úrody repky, a to pre jarné suchá," priblížil situáciu na Liptove podpredseda SPPK Miroslav Štefček.



Holéciová upozornila, že vzhľadom na dlhé daždivé obdobie začala SPPK monitorovať škody na poľnohospodárskych porastoch, ktoré spôsobili intenzívne zrážky. V tomto týždni spustí komora aj ďalší monitoring – tentokrát žatevných prác. Prvé informácie o žatve bude mať SPPK v polovici budúceho týždňa.



Dodala, že na Slovensku sa na najväčšej výmere pestuje pšenica. Podľa údajov Štatistického úradu SR sa tento rok pestuje na asi 390.00 hektároch. Výmera jačmeňa je pre tento rok na úrovni približne 133.000 hektárov a repky olejnej takmer 147.000 hektárov.