Poľnohospodári: Žatva na Slovensku finišuje

Bratislava 14. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku finišuje. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Spresnila, že členovia SPPK pozbierali už približne 95 % hustosiatych obilnín a 98 % repky olejnej. Aktuálne sa kosí už len v najsevernejších oblastiach krajiny. Južne položené regióny skončili so zberom v druhej polovici júla.



V regiónoch, kde už bola tohtoročná žatva ukončená, medzi jednotlivými poľnohospodármi podľa nej evidujú priepastné rozdiely (aj 90 % a viac). Výrazné rozdiely v množstve a kvalite dopestovanej úrody majú dokonca aj poľnohospodári v rámci vlastných parciel rovnakého podniku.



Potvrdzuje to podľa Holéciovej aj Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Košiciach. Priemerné úrody repky ozimnej a jačmeňa ozimného majú na úrovni priemeru produkčných oblastí Slovenska. Na druhej strane však zaznamenali výrazné, až 70-percentné rozdiely v úrodách medzi jednotlivými parcelami u toho istého pestovateľa.



Doplnila, že po uplynulých daždivých dňoch sa extrémne sucho zmiernilo. Momentálne zasahuje 15 % územia krajiny. "Extrémne sucho pociťujeme najmä na juhu Podunajskej nížiny, v Slovenskom rudohorí a na dolnom Zemplíne," dodala hovorkyňa SPPK.