SPPK: Žatva na Slovensku sa už prehupla do svojej druhej fázy

Bratislava 6. augusta (TASR) - Žatva na Slovensku sa už prehupla do svojej druhej fázy. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová. Poľnohospodári, ktorí sú členovia SPPK, už podľa nej pokosili viac ako 96 % repky a viac ako 91 % hustosiatych obilnín.



"Práve pre sucho hovoríme o priepastných rozdieloch v množstve a kvalite úrod, a to nielen medzi regiónmi, ale aj medzi chotármi a dokonca aj v rámci toho istého podniku. Ide aj o 90-percentné rozdiely v množstve pozbieranej plodiny," upozornila.



Napríklad poľnohospodári z okresu Trnava alebo Galanta podľa nej hovoria o podpriemerných úrodách obilnín, v okrese Topoľčany označili výsledok žatvy ako dobrý.



"Aj napriek suchu Slovensko ostane naďalej sebestačné v produkcii hustosiatych obilnín. Spotrebujeme ich doma v rámci potravinárstva a živočíšnej výroby, ale budeme ich aj vyvážať," priblížila. V priemerných rokoch je podľa jej slov sebestačnosť Slovenska v hustosiatych obilninách na úrovni 150 %.



Doplnila, že nedostatkom vlahy trpia nielen plodiny letného a jesenného zberu, ale výrazný bude aj nedostatok krmovín a krmív pre živočíšnu výrobu.



"Po daždivom období na prelome mesiacov sa situácia so suchom zlepšila. Výrazné až extrémne sucho v celom pôdnom profile ostalo už len v Slovenskom rudohorí a na dolnom Zemplíne. Extrémne sucho je v oblasti Michaloviec a Sobraniec. V spodnej časti pôdneho profilu – v hlbších vrstvách – je naďalej extrémne sucho," dodala Holéciová s odvolaním sa na aktuálne informácie Slovenského hydrometeorologického ústavu.