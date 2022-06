SPPK: Žatva pokračuje pri extrémne suchom počasí a vysokých teplotách

Bratislava 30. júna (TASR) - Žatva na Slovensku pokračuje pri extrémne suchom počasí a vysokých teplotách. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



"Suchá a teplá minuloročná zima a nedostatok zrážok v máji tohto roku zhoršili stav porastov pred ich zberom. Práve preto sa žatva 2022 nebude niesť v znamení rekordných úrod. Potravinovú sebestačnosť v obilninách si však zachováme," priblížila.



Vzhľadom na extrémne teploty a sucho prosia podľa nej poľnohospodári vodičov a cyklistov v blízkosti polí, aby v žiadnom prípade nemanipulovali s ohňom. "Naším cieľom je pozbierať celú dopestovanú úrodu bez zbytočných požiarov a kolízií na cestách," poznamenala.



Uviedla, že v týždni extrémnych horúčav sa už do žatvy na Slovensku postupne zapájajú všetky južne položené regióny. Obilie sa zbiera od Senice cez Bratislavu, Trnavu, Levice, Galantu, Komárno (tam začali so žatvou už 16. júna), Nové Zámky, Lučenec či Michalovce.



"Naprieč celým Slovenskom nám poľnohospodári avizujú, že obilie zberajú pri extrémnom suchu. Takýto mimoriadne závažný stav nemali za posledných päť rokov. Nedostatkom vlahy trpia nielen plodiny letného a jesenného zberu, ale v suchom najviac dotknutých regiónoch sú ohrozované aj krmoviny, ktoré poľnohospodári pestujú pre svoje hospodárske zvieratá," podčiarkla.



Trnavskí poľnohospodári podľa Holéciovej už upozornili, že pre nedostatok zrážok sú úrody obilnín podpriemerné a celkovo úroda bude výrazne ovplyvnená extrémnym suchom. Obdobné správy prichádzajú aj z iných regiónov - o extrémnom suchu hovoria v Spišskej Novej Vsi, Michalovciach alebo Košiciach, kde vzhľad obilnín, počet odnoží či množstvo a kvalitu úrod ovplyvňuje už týždne trvajúce sucho.



Mimoriadne sucho podľa nej trápi aj poľnohospodárov z regiónu Vranov nad Topľou. Množstvo zrážok od apríla do júna tam nedosiahlo ani 100 milimetrov. Rastliny sa vyvíjajú pri permanentnom nedostatku pôdnej vlahy. Porasty sú riedke, v niektorých lokalitách sa ich vývoj ukončil predčasne. Tamojší pestovatelia preto avizujú výrazne nižšie úrody obilnín, repky, ale aj sóje, kukurice a trvalých trávnych porastov. To znamená, že v tomto regióne nielenže budú mať nižšie úrody, ale je otázne, aké množstvo krmovín z nich dokážu vyrobiť pre hospodárske zvieratá.



Holéciová dodala, že podľa údajov SHMÚ sa aktuálne extrémne sucho nachádza na viac ako jednej tretine územia. Najhoršia situácia je na východnom Slovensku a miestami aj na strednom Slovensku. V povrchovej vrstve je extrémne sucho na väčšine východného Slovenska, a tiež miestami na strednom Slovensku. Deficit pôdnej vlahy je až na 99,5 % celkovej plochy. Celková úroda na celom Slovensku bude teraz závisieť od ďalšieho priebehu počasia.