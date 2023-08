SPPK: Žatva v oblasti Veľkého Krtíša sa končí, repka je už pokosená

Veľký Krtíš 10. augusta (TASR) - V oblasti Veľkého Krtíša sa žatva blíži ku koncu, v prípade repky sú takmer už všetky polia pokosené. Poľnohospodári z okolia, ktorí sú členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), pokosili okolo 80 percent obilnín a 99 percent repky. TASR to potvrdila hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Keďže v uplynulých dňoch pršalo, tak sa poľnohospodári podľa nej rozhodli zvyšné percento repky nepozbierať pre výrazne horšiu kvalitu. "V niektorých lokalitách Veľkokrtíšskeho okresu zaznamenali poľnohospodári počas 24 hodín zrážky s úhrnom viac ako 70 milimetrov. Pôda je rozmočená," objasnila.



Hovorkyňa informovala, že poľnohospodári a zároveň členovia SPPK v oblasti Zvolena a Detvy pokosili 83 percent obilnín a 100 percent repky. Žatevné práce sa tak dostávajú do finále. Doplnila, že väčšina podnikov žatvu ukončila. "Aj v tejto oblasti pršalo, v porovnaní s východom krajiny však nešlo o prívalové zrážky, ale štandardný dážď, ktorý aj tak premočil časť úrody," podotkla s tým, že problémom je v súčasnosti najmä slama, pretože je po dažďoch mokrá a bude náročné ju pozbierať. Kvalita zrna, ktoré stihli pestovatelia zobrať pred zrážkami, je podľa jej slov v poriadku. Obilie, ktoré ostalo počas daždivých dní na poliach, však s určitosťou nebude mať vyhovujúcu kvalitu. "S najväčšou pravdepodobnosťou skončí na kŕmenie hospodárskych zvierat, nie na potravinárske účely," konštatovala.



Ako ďalej uviedla, problémom, o ktorom hovoria poľnohospodári z týchto regiónov, sú nízke ceny agrárnych komodít. "Draho tohtoročnú úrodu zasiali, pretože vlani na jeseň boli vysoké ceny osív a hnojív. Budú ju však lacno predávať, dôvodom prepadu cien je situácia na Ukrajine," vysvetlila.



Holéciová zdôraznila, že aktuálne je v celom pôdnom profile a v povrchovej vrstve celé územie Slovenska bez rizika sucha. "Zrážky v predchádzajúcich dňoch výrazne zmiernili riziko sucha. Naopak, nastolili opačný problém so zaplavenými poľami, najmä na východe Slovenska," reagovala. Hoci sa úrody ešte pred začiatkom žatvy javili ako vysoko nadpriemerné, spustenie žatvy a prvé kosby potvrdili, že úrody by mali byť len mierne nadpriemerné. Mal by byť vyššie približne o desať percent oproti vlaňajšku. "Dnes však po aktuálnych dažďoch s určitosťou nevieme potvrdiť, aké množstvo obilnín a repky naši poľnohospodári nakoniec pozbierajú," poznamenala. Daždivé počasie totiž podľa hovorkyne urobilo výrazné straty na viacerých miestach Slovenska.