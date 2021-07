Zber hustosiatych obilnín výrazne pokročil

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 31. júla (TASR) - Zber hustosiatych obilnín v 29. týždni výrazne pokročil. Poľnohospodári už pokosili viac ako polovicu obilnín a zber repky sa dokonca blíži k svojmu záveru. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).Pestovatelia v nižšie položených oblastiach podľa nej postupne končia so žatvou úplne. Začínajú zbierať slamu a pripravujú pôdu na jesennú sejbu ozimín. V oblasti Kysúc a Tatier sa žatva v predchádzajúcich dňoch ešte nezačala.Informovala, že v Bratislavskom kraji (okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) majú poľnohospodári pozbieranú pšenicu ozimnú na 45 %, jačmeň ozimný na 99 % a repku na 98 % výmery. V minulom týždni už začali kosiť aj jačmeň jarný, raž a ovos. Oziminy majú už pomaly z celej výmery pozbierané aj v trnavskom, galantskom, levickom či nitrianskom regióne.Upozornila, že práce na poliach sa však ešte ani zďaleka neskončili. Poľnohospodárske podniky, ktoré už majú po žatve, v týchto dňoch zbierajú slamu a odvážajú ju do skladov. V oblasti Rimavskej Soboty robia tamojší poľnohospodári pozberové úpravy pôdy a postupne pripravujú terén na jesennú sejbu ozimín, teda budúcoročnej úrody.Poznamenala, že na dolnom Spiši (okresy Gelnica, Levoča, Spišská Nová Ves) sa poľnohospodári okrem žatvy obilnín venujú aj takzvanej zelenej žatve – pestovatelia totiž začali už po tretíkrát kosiť viacročné krmoviny pre zvieratá.Kým juh Slovenska už so zberom ozimín končí, na severe sa podľa Holéciovej ešte len začína. So zberom ozimnej pšenice, ozimného jačmeňa, tritikale a repky totiž len v týchto dňoch začali v okresoch Stropkov a Svidník.Košickí poľnohospodári podľa nej informovali SPPK, že úrody pšeníc majú priemerné až nadpriemerné s rôznymi kvalitami podľa odrôd. "" dodala Holéciová.