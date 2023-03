Poľnohospodári žiadajú ministerstvo o usmernenia k agrodotáciám

Košice 21. marca (TASR) - Slovenskí poľnohospodári dosiaľ nepoznajú presné podmienky, ako hospodáriť v súlade s novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou Európskej únie, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára toho roku. Poukazuje na to Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



"Zo strany ministerstva pôdohospodárstva absentujú dôležité usmernenia v podstate k všetkým typom podpôr, ktoré môžu naši poľnohospodári poberať v rámci agrodotácií," uviedla komora na utorkovej tlačovej konferencii v Košiciach.



SPPK sa pýta, ako majú poľnohospodári siať novú úrodu, pestovať ekologickejšie, zmenšovať veľké lány polí, ale aj štandardne hospodáriť na pôde, keď nepoznajú presný návod z dielne rezortného ministerstva, ako na to. "Od polovice júla minulého roku upozorňujeme, že naši poľnohospodári potrebujú vedieť, ktoré plodiny a na ktorých pozemkoch môžu pestovať. Je tu jar a poľnohospodárske práce na poliach sa už začali, no s informáciami sme prakticky tam, kde sme boli pred pár mesiacmi. Pre absenciu potrebných údajov zakladali naši poľnohospodári novú úrodu s rizikom, že v tomto roku nebudú dodržiavať podmienky žiadateľa o priame platby, a tak o dotácie prídu," konštatoval predseda SPPK Emil Macho. Prípravu zo strany ministerstva považuje za nezvládnutú.



Komora uvádza, že počas posledných týždňov vďaka dopytom členov z regiónov pripravila celkovo 80 otázok, ktoré môžu pomôcť pri príprave usmernení. Súčasťou toho sú aj príklady pozemkov, na ktorých nie je jasné, ako a kde má poľnohospodár umiestniť biopásy, ktoré majú pomôcť pri ozeleňovaní krajiny. "Dodnes nemáme k dispozícii finálne verzie usmernení ani detailné odpovede na naše otázky. Nie je možné, aby si poľnohospodár vedel odpovedať na tieto otázky sám, keď na ne nedokáže odpovedať ani samotné ministerstvo," uviedol výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš.



SPPK poukazuje aj na neriešený problém s tzv. vrstvou svahovitosti, na základe ktorej majú žiadatelia deklarovať a pestovať plodiny. Mapa svahovitosti v aplikácii GSAA, podľa ktorej sa poľnohospodári riadia, obsahuje podľa komory naďalej závažné chyby, a preto podľa jej informácií nebola dosiaľ ani zverejnená.



Podávanie žiadostí o priame platby sa má pritom začať v polovici apríla. "Žiadame preto Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby urýchlene dopracovalo potrebné usmernenia a opravilo mapu svahovitosti, aby naši poľnohospodári zbytočne neprichádzali o financie, na ktoré majú nárok," uviedla komora.



Šéf SPPK sa vyjadril aj k problému s dovozom lacného ukrajinského obilia do EÚ, čo bude znižovať konkurencieschopnosť aj slovenských poľnohospodárov. "Tu treba zmeniť ten základný problém, ktorý je, a ten sa volá bezcolný styk na agropotravinárske produkty Ukrajiny. Ten transfer ukrajinského obilia nefunguje," konštatoval Macho.