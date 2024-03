Poľnohospodári žiadajú vládu o kompenzácie za meškajúce priame platby

Bratislava 13. marca (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) po stredajšom mimoriadnom rokovaní s vedením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) nemá inú možnosť ako požadovať od súčasnej vlády SR finančnú kompenzáciu nákladov spojených s meškajúcimi priamymi platbami. Informovala o tom hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Predstavenstvo SPPK podľa Holéciovej hodnotí meškanie priamych platieb ako katastrofálny stav, do akého sa odvetvie dostalo. V sektore dnes chýba viac ako 300 miliónov eur, na ktoré majú poľnohospodári po splnení kritérií nárok z Európskej únie.



Informovala, že poľnohospodári podľa aktuálneho vyjadrenia vedenia PPA dostanú vyplatenú väčšinu základnej platby postupne v mesiacoch marec až jún, pričom štandardne ju poberali už na konci príslušného kalendárneho roka, respektíve v roku, keď podali žiadosť o peniaze.



"Už na jar minulého roka sme pritom dôrazne upozorňovali kompetentných na ministerstve a PPA, že chybou nesprávne nastavených systémov sa rútime do obrovského problému. Dnes všetky poľnohospodárske podniky čelia tejto realite. Práve preto sme pristúpili k zásadnej požiadavke SPPK. Od súčasnej vlády SR budeme požadovať finančnú kompenzáciu nákladov spojených s financovaním meškajúcich priamych platieb," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



"Som presvedčený, že nielen my, ale aj vysokí predstavitelia rezortu boli uvedení do omylu, keď ešte na jeseň minulého roku sme boli zo strany PPA uisťovaní o tom, že priame platby sa vyplatia v štandardnom termíne, respektíve začiatkom roka. Nad všetkými pestovateľmi a chovateľmi - malými, veľkými, ktorí zatiaľ nie vlastnou chybou nedostali podpory, visí Damoklov meč," povedal Macho.



Poľnohospodárske podniky dnes namiesto bežného fungovania podľa komory riešia, odkiaľ zabezpečia finančné zdroje pre rastlinnú a živočíšnu výrobu, zdroje na ochranu pôdy, zakladanie novej, tohtoročnej úrody, na mzdy pre zamestnancov, ale aj na dane a odvody štátu, keďže im pre chyby kompetentných z minulosti chýbajú desaťtisíce až státisíce eur na jeden podnik z európskych zdrojov.



Hovorkyňa SPPK dodala, že namiesto nárokovateľných európskych platieb, ktoré podľa všetkého agropodniky získajú z PPA až o dva až tri mesiace, vybavujú úvery z bánk a rátajú úroky. Predstavenstvo SPPK je podľa Holéciovej preto jednoznačne presvedčené, že v súčasnej situácii je jediným riešením žiadať od vlády SR finančnú kompenzáciu.



"Minister pôdohospodárstva aktívne komunikuje so svojimi partnermi, čoho dôkazom je aj jeho dnešná účasť na mimoriadnom rokovaní, kde bol zo strany ministerstva a PPA odprezentovaný aktuálny stav a najbližšie kroky," uviedla v reakcii pre TASR hovorkyňa MPRV Veronika Daničová.