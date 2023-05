SPPK:Na čele agrorezortu treba profesionála, nie politického nominanta

Bratislava 5. mája (TASR) - Poľnohospodári potrebujú na čele rezortu skutočného profesionála, nie politického nominanta bez dostatočných skúseností. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová v reakcii na štvrtkovú (4. 5.) ponuku dočasne povereného agroministra Samuela Vlčana opustiť svoj ministerský post.



Slovenskí poľnohospodári a potravinári sa podľa nej stali vazalmi absurdnej politickej situácie. Namiesto kontinuálneho riadenia rezortu odborníkmi na čele s ministrom a štátnymi tajomníkmi sa za ostatné tri roky na najdôležitejších postoch rezortu vystriedalo až 27 ľudí.



Odchodom Vlčana vyvstáva podľa Holéciovej mimoriadne zásadná otázka, že kto vlastne bude rezort na najbližšie obdobie riadiť. Postoj SPPK je podľa jej slov jednoznačný, v tejto mimoriadne politicky a ekonomicky nestabilnej situácii potrebujú poľnohospodári na čele rezortu skutočného profesionála, nie politického nominanta bez dostatočných skúseností.



Upozornila, že odchod Vlčana, navyše, prichádza v mimoriadne nestabilnom a náročnom období. Poľnohospodári a potravinári sú vystavení dramatickým dôsledkom vojny na Ukrajine a zásadným zmenám výroby potravín, ktoré súvisia s novou Spoločnou poľnohospodárkou politikou EÚ a tzv. zelenými pravidlami Bruselu.



Podčiarkla, že slovenskí poľnohospodári a potravinári neustále volajú po stabilnom vedení rezortu, pretože pokračujúce personálne zmeny neprispievajú k ozdravnému procesu agropotravinárstva. Zakaždým sa komunikácia so samosprávnou organizáciou a novým vedením ministerstva či rezortných organizácií začína odznova, čo spomaľuje riešenie problémov.



"Za tri roky sme zažili dvoch ministrov, šesť štátnych tajomníkov a 19 generálnych riaditeľov na kľúčových pozíciách. A v tejto situácii víťaz posledných volieb a človek, ktorý si vybral náš rezort, sa z nášho pohľadu de facto vysmieva poverenému premiérovi, že už bude štvorjediný člen vlády. Sme vazalmi šialenej politickej situácie. Stav je natoľko vážny, že rezort musí riadiť skutočný odborník rešpektovaný medzi poľnohospodármi a potravinármi, ktorý nebude mať čas na zaúčanie sa. Žiadame pani prezidentku, aby tento dôležitý fakt zobrala do úvahy pri svojom ďalšom postupe," uviedol predseda SPPK Emil Macho.



"Stoja pred nami v krátkej dobe naliehavé a neodkladné výzvy. Máme krátky čas na uzatvorenie podávania žiadostí o tohtoročné priame platby. Je tu nedoriešených veľa zásadných otázok. Bez schopného, zodpovedného a rešpektovaného odborníka sa tieto otázky nedajú správne uchopiť. Krajina, agropotravinárstvo a v neposlednom rade aj samotní spotrebitelia čelia dôsledkom inflácie, vojny na Ukrajine, dozvukom pandémie. K tomu je nutné riešiť na európskej úrovni aj aktuálnu problematiku ukrajinského obilia," dodal Macho.