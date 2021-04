SPPK:Ovocinári vyzývajú k ochrane tohtoročnej úrody ovocia pred mrazmi

Bratislava 7. apríla (TASR) - Ovocinári vyzývajú k ochrane tohtoročnej úrody ovocia pred mrazmi. Uviedla to Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Informovala, že dve mrazivé noci "dali do pozoru" slovenských ovocinárov. Aj tento rok prišli mrazy skôr ako po minulé roky. Vlani práve vďaka intenzívnej protimrazovej ochrane znížili podľa nej pestovatelia odhadované škody a podarilo sa im zachrániť až 70 % úrody. Práve preto upozorňujú svojich kolegov, aby situáciu nepodcenili ani teraz a do sadov na najbližšie dni pripravili všetku dostupnú protimrazovú ochranu.



Upozornila, že mrznúť v noci ešte bude. Meteorológovia avizujú v najbližšom období ešte minimálne dve noci s prízemnými mrazmi. Ovocinári preto zostávajú v pohotovosti. Ochrana kvitnúcich stromov má pre nich maximálnu prioritu. Aj preto po tieto noci boli viaceré ovocné sady plné pestovateľov, ktorí pomocou techniky a sviec zohrievali studený vzduch. V sadoch mali v noci okrem sviec zapálené aj piecky s dreveným uhlím. Naplno pracovala aj protimrazová závlaha a ďalšia špeciálna technika, napríklad na vyvíjanie hmly. Jahody pestovatelia prikryli ochrannou textíliou.



"Momentálne nám kvitnú marhule. Po prvej mrazivej noci sme odhadli približne polovicu poškodených kvetov. Zatiaľ však nehovoríme o žiadnej tragédii. Strom totiž na tvorbu plodu využije len 5 % kvetov, takže z tohto pohľadu by marhuľové stromy mohli dať ešte aj slušnú úrodu. Základom však je pokračovať v protimrazovej ochrane," vysvetľuje Marián Varga, predseda Ovocinárskej únie Slovenska (člen SPPK).



Ovocinári podľa Holéciovej preto apelujú na svojich kolegov, aby situáciu nepodcenili. O úrode v dobrej kvalite a dostatočnom množstve teda rozhodnú najbližšie noci, spôsob a intenzita ochrany stromov. Už dnes je preto isté, že tí pestovatelia, ktorí protimrazové opatrenia zatiaľ nerobili, straty na úrode marhúľ výrazne pocítia. Zlomová teplota, pri ktorej sa začína poškodzovať kvet alebo puk stromu, je okolo mínus tri stupne Celzia. Bez intenzívnej ochrany ovocných sadov sa pri vyšších mrazoch podľa Holéciovej škody násobia.



Avizovala, že profesionálni slovenskí ovocinári budú v pohotovosti aj počas najbližších nocí. Kľúčovou je ochrana ovocných stromov aj pri vysokých nákladoch na protimrazovú techniku. V minulosti sa podľa nej im takýto prístup vyplatil. Napríklad vlani vynaložili na záchranu stromov 1,8 milióna eur, ale zachránili až 70 % úrody. "V bežných rokoch vypestujú slovenskí ovocinári približne 50.000 ton ovocia," dodala hovorkyňa SPPK.