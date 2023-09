SPPK:Ovocinári z Veľkého Krtíša riešia problém s náborom ľudí do sadov

Veľký Krtíš 26. septembra (TASR) – S celoslovenským trendom v oblasti pestovania ovocia a poľných plodín priamo korešponduje aj situácia v oblasti Veľkého Krtíša. Ovocinárstvo je z hľadiska nárokov na ľudskú prácu najnáročnejšie odvetvie agropotravinárstva. TASR to potvrdila hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.



Dodala, že ovocinári približne 60 percent celkových nákladov na produkciu ovocia vynakladajú práve na mzdy pre zamestnancov. V zeleninárstve predstavujú náklady na mzdy približne 20 až 30 percent a vo vinohradníctve je to okolo 30 percent.



Podľa hovorkyne ovocinári potrebujú viac ľudí do svojich sadov počas celého roka. Je to však najmä počas rezu drevín, zberu a preberania ovocia a ostatné roky aj počas jarných nočných mrazov. "Rovnako, ako ovocinári na celom Slovensku, tak aj tí v oblasti Veľkého Krtíša pravidelne riešia problém s náborom nových ľudí do sadov," objasnila s tým, že zamestnávajú brigádnikov zo Slovenska i z tretích mimoeurópskych krajín. "Slováci nemajú záujem pracovať v sadoch a radšej odcestujú za prácou do zahraničia, kde sú lepšie zaplatení," spresnila.



Ako doplnila, pestovatelia SPPK majú možnosť s výhodnejšími podmienkami zamestnávať brigádnikov, umožňuje im to inštitút sezónneho zamestnania. "Vďaka schváleným zmenám máme možno o 20 percent viac brigádnikov ako po minulé roky," informovala s tým, že inštitút pestovateľom do určitej miery pomohol. "V budúcnosti sa však budú snažiť presadiť ešte väčšie úľavy pri sezónnom zamestnávaní tak, aby práca na poli brigádnika viac motivovala," reagovala.



Priblížila, že keď malí ovocinári z Veľkého Krtíša nemajú dostatok brigádnikov v sadoch, tak tiež nebudú môcť pozbierať celú vypestovanú úrodu. "Odhady, koľko ton ostane na zemi, nemáme k dispozícii," uviedla.



Na celkové množstvo úrody všeobecne vplývajú viaceré faktory. Je to napríklad počasie, a to najmä v rozhodujúcich rastových stupňoch plodiny. Patria medzi ne aj dostatok slnka, vlahy, minimum škodcov a výkyvov počasia. "Výrazne však vedia poľnohospodári ovplyvniť svoju úrodu správnym ošetrovaním pôdy, rastlín i zavlažovaním," povedala.